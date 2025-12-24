В Мостуризме высказались о молодых иностранцах

Молодые путешественники из стран дальнего зарубежья активно интересуются Москвой. Об этом в среду, 24 декабря, рассказали в пресс-службе столичного комитета по туризму.

© Вечерняя Москва

Порядка 53 процентов туристов из Китая — в возрасте от 18 до 34 лет. Из Индии и стран Ближнего Востока таких путешественников 56 процентов и 45 процентов соответственно.

Представители этой категории иностранных туристов чаще всего пользуются городскими цифровыми сервисами.

«Новый тренд — рост молодежной аудитории: ядро турпотока из дальнего зарубежья — молодые путешественники в возрасте 18–34 лет», — цитирует сообщение РИА Новости.

До этого посол Малайзии в России Чеонг Лун Лай сообщил, что страна рассчитывает запустить прямое авиасообщение с Россией в первой половине 2026 года. Переговоры по этому вопросу находятся на финальной стадии, а профильные ведомства двух стран продолжают согласование деталей.

Кроме того, 15 декабря визовые центры Республики Кипр начали работу в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. Стоимость подачи заявления в центре без учета НДС составляет 1,50 евро.