Куда можно улететь перед Новым годом всего за тысячу рублей

В канун Нового года традиционно вырастают ценники на авиабилеты – улететь куда-либо дорогое удовольствие. Тем не менее редакции TourDom.ru удалось найти несколько вариантов улететь всего за тысячу рублей в крупные города.

© РИА Новости

В том числе 31 января. Аттракцион невиданной щедрости в этот день наблюдается на направлении Сочи – Москва. Самые выгодные предложения делает «Победа» – 1154 руб. за one way сразу на 3 рейсах. Чуть дороже улететь в столицу, чтобы отметить Новый год, можно «Уральскими авиалиниями» (1,4 тыс.), «Аэрофлотом» (1,5 тыс.), Utair (1,8 тыс.). В диапазоне 1,5–1,7 тыс. предложения есть во все дни, начиная с завтрашнего и до 1 января включительно.

Конкуренцию Белокаменной могут составить цены на предпраздничные рейсы в Санкт-Петербург. Из Екатеринбурга сразу 4 дня подряд туда можно улететь за 1054 руб. Такой прайс на утренних рейсах предлагает «Победа» с 24 по 27 декабря.

Из Уфы в ближайшие 3 дня можно улететь «Аэрофлотом» за 1067 руб. И это с багажом. Вот только билеты доступны в агрегаторах, а не на сайте нацперевозчика. Аналогично низкие цены есть у Nordwind Airlines (1088 руб) и Smartavia (1049 руб.)

По 27 декабря есть привлекательный прайс из Калининграда в Северную столицу. В ближайшие дни за 1,1 тыс. везет «Победа». Чуть дороже Smartavia и Nordwind. Ну а ближе к праздникам остаются только бело-голубые боинги за 1,6 тыс.

За 1,5 тыс. в Петербург можно улететь из Сыктывкара, а за 1,6 тыс. из Архангельска – оба варианта на борту Smartavia, а за 1,8 тыс. «Азимутом» из Калуги.

