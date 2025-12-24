Российская авиакомпания запустила распродажу билетов от 999 рублей
Российская авиакомпания Nordwind Airlines запустила распродажу билетов на рейсы по стране от 999 рублей. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
Так, акция действует с 24 по 27 декабря 2025 года, а улететь по купленным билетам можно с 12 января по 5 марта 2026 года. Скидки достигают 30 процентов.
Ранее российский тревел-блогер дал советы соотечественникам по покупке дешевых авиабилетов. Автор публикации раскрыл день недели и точное время для выгодного бронирования билетов: в 15:00 вторника цены в системах обновляются. Именно в это время можно найти рейсы по низкой цене.