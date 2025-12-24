Российская авиакомпания запустила распродажу билетов от 999 рублей

Российская авиакомпания Nordwind Airlines запустила распродажу билетов на рейсы по стране от 999 рублей. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

© globallookpress

Так, акция действует с 24 по 27 декабря 2025 года, а улететь по купленным билетам можно с 12 января по 5 марта 2026 года. Скидки достигают 30 процентов.

Ранее российский тревел-блогер дал советы соотечественникам по покупке дешевых авиабилетов. Автор публикации раскрыл день недели и точное время для выгодного бронирования билетов: в 15:00 вторника цены в системах обновляются. Именно в это время можно найти рейсы по низкой цене.