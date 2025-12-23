Отразится ли на туристах увеличение штрафов за навязывание допуслуг

Государственная Дума сегодня приняла в окончательном чтении законопроект, существенно увеличивающий наказание за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг. Документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Так, штрафы для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей увеличатся до 50–150 тыс. руб. вместо прежних 2–4 тыс., а для юридических лиц – до 200–500 тыс. руб. против предыдущих 20–40 тыс.

Как отметили депутаты, проблема есть в разных сферах, в том числе и в туризме. Ключевой вопрос – где та тонкая грань, которая разделяет навязанное и добровольное.

«Дополнительные услуги должны быть согласованы с туристом, соответственно не допускается автоматическое включение в состав услуг дополнительной услуги, которая оплачивается клиентом. Например, страховка при покупке авиабилетов. Если банкет или экскурсия принимается туристом никакого нарушения нет. Нельзя добавлять “в нагрузку” с увеличением цены», – объясняет основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов.

Продавцам необходимо точно доносить до туристов состав услуг, входящих в цену договора.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, усиление наказания призвано повысить защищенность граждан от действий недобросовестных продавцов. Но есть и другая сторона медали. Георгий Мохов обратил внимание на то, что с повышением штрафов может возникнуть новое направление для жалоб, вымогательства и потребительского шантажа.

Добавим, что ранее депутаты Госдумы приняли изменения в федеральный закон «О защите прав потребителей» об установлении запрета на навязывание гражданам дополнительных товаров, работ и услуг.