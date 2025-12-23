Почти 40 новых отелей и гостиниц открыли на Кубани в 2025 году

В 2025 году в Краснодарском крае открыли 39 новых отелей и гостиниц заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на краевом совещании по итогам работы исполнительных органов власти.

— Серьезным вызовом для курортной отрасли стала чрезвычайная ситуация из-за разлива мазута — закрытие пляжей в Анапе и Темрюкском районе. Чтобы сохранить отели, гостиницы и здравницы, приняли ряд федеральных, региональных и муниципальных мер поддержки на общую сумму более 2 миллиардов рублей. Несмотря на все сложности мы доказали, что Краснодарский край ценят не только за пляжи, но и за высокий уровень сервиса и разнообразие отдыха. В результате в 2025 году регион посетили 17,4 миллиона гостей, мы открыли 39 новых отелей и гостиниц,

— сказал Вениамин Кондратьев.

Открытые в 2025 году 39 отелей и гостиниц рассчитаны на 4 тысячи мест. В Краснодарском крае построили шесть круглогодичных комплексов в Геленджике, Анапе, Сочи и Темрюкском районе. В их числе первый созданный с нуля за 25 лет санаторий в Сочи.

Напомним, что в 14 номинациях Национальной гостиничной премии лучшими признали отели Кубани.