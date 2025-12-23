Эксперты туротрасли сообщают о росте числа новогодних бронирований

Директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин рассказал, что в России спрос на зарубежный отдых в новогодние каникулы (с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го) вырос на 40% по сравнению с прошлым годом.

В компании OneTwoTrip газете «Известия» сообщили, что количество бронирований отелей за границей выросло на 25%, а доля зарубежных направлений достигла 41%.

В «Островке» рост бронирований отелей и апартаментов за рубежом составил 44% год к году. А туроператор Fun&Sun зафиксировал увеличение количества бронирований новогодних туров на 55%.

Ранее сообщалось, что в 2025 году продажи полисов ВЗР (выезжающих за рубеж) выросли на 19%, а их средняя стоимость снизилась на 8% — до 2474 рублей.