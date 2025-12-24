Горнолыжный курорт «Сорочаны»: как добраться, услуги, цены

Спортивный курорт «Сорочаны» находится всего в 50 километрах от Москвы и пользуется большим спросом у жителей столицы и Подмосковья. Какие виды отдыха предлагает горнолыжный курорт в зимний сезон 2025-2026 и какие там цены, как туда добраться и где остановиться, читайте на «Ленте.ру».

Горнолыжный курорт «Сорочаны»: главное

Где находится: Московская область, Дмитровский городской округ, деревня Курово, д. 68 Кому подойдет: новичкам и профессионалам Контакты: +7 (495) 788-85-44, mail@sorochany.ru

«Сорочаны» зимой

Спортивный комплекс «Сорочаны» — самый большой и популярный горнолыжный курорт в Московской области, его называют «подмосковной Швейцарией». Он находится в экологически чистой зоне Клинско-Дмитровский гряды Дмитровского городского округа, в 49 километрах от МКАД по Дмитровскому шоссе.

Зимний сезон на курорте, как правило, стартует в конце ноября и длится до середины апреля. Теплая погода, отсутствие осадков и снежного покрова не мешают — при необходимости там включают пушки с искусственным снегом.

Горнолыжный сезон 2025-2026 на «Сорочанах» открыт с 18 декабря

Как отметила PR-менеджер компании «Авито.Путешествия» Дарья Шулик, на горнолыжном курорте «Сорочаны» любители зимнего спорта найдут гору высотой 225 метров, 10 горнолыжных трасс с максимальным перепадом высот до 90 метров, шириной до 70 метров и протяженностью до 1050 метров. Также там есть трассы для сноутюбинга, на которых могут кататься те, кто не хочет вставать на лыжи и сноуборд.

Склоны оборудованы кресельными подъемниками, кабинки рассчитаны на два-четыре места. Кроме того, работают три бугельных подъемника, беби-лифт и детский учебный склон. По словам Шулик, «Сорочаны» могут похвастаться даже четырехместной кресельной канаткой, что редкость для Московской области.

Подготовка к поездке

Если вы еще не уверены, что станете заядлым горнолыжником, удобнее пользоваться прокатом: покупать экипировку для пары выездов на выходные за сезон нецелесообразно. Как на территории комплекса, так и рядом, есть несколько точек проката лыж, досок и защиты.

К примеру, в собственном прокате горнолыжного комплекса можно взять в аренду сноуборд категории А на 1 час за 750 рублей и на день за 3 тысячи рублей.

На месте обязательно нужно убедиться в исправности оборудования. Кроме того, важно использовать все защитное снаряжение, необходимое для зимнего спорта: это шлем, маска (обратите внимание на цвет линзы: желтые, розовые, голубые предназначены для пасмурной погоды, а черные, серые, золотые — для солнечной), защита для коленей и запястий.

Служба проката «Сорочан» предоставляет оборудование под залог водительского удостоверения. Еще один вариант — оставить наличные. Сумма залога отличается в зависимости от того, какой инвентарь брать в прокат. Например, залог за сноуборд категории А составляет 50 тысяч рублей.

«Заранее ознакомьтесь с маршрутом и текущими погодными условиями на курорте, а оказавшись там, следуйте всем правилам и указаниям на трассах, в том числе насчет скорости и поведения на склоне», — посоветовала Дарья Шулик.

Зимние развлечения

Трассы

Именно возможность покататься на лыжах и сноуборде привлекает в «Сорочаны» больше всего туристов как в будние дни, так в выходные и праздники.

В наличии есть трассы разных уровней сложности:

одна «зеленая» трасса (легкий уровень, для начинающих); четыре «синие» трассы (средний уровень сложности); шесть «красных» трасс (сложные).

Общая протяженность горнолыжных трасс в «Сорочанах» составляет почти семь километров. Восемь трасс разной сложности расположены удобно и компактно и стартуют с одной вершины. Некоторые трассы бывают закрыты в начале сезона или в малоснежную погоду, когда нет достаточного снежного покрова. За актуальной информацией о состоянии трасс стоит следить на сайте и в соцсетях спорткомплекса «Сорочаны».

Тюбинг и другие развлечения

Как рассказала Дарья Шулик, протяженность трассы для тюбинга в «Сорочанах» составляет 400 метров, при этом она освещена и оборудована собственным подъемником. Также в «Сорочанах» есть каток, детские и спортивные площадки, проводятся тематические мастер-классы (например, по шоколаду).

Рестораны

На территории курорта есть несколько точек общепита. Гости могут заказать блюда русской и европейской кухонь, предусмотрено и детское меню.

Где поесть в «Сорочанах»:

кафе «Панорама» в главном здании; кафе «Семейное» — напротив катка; кафе «Вираж»; кафе Appetite прямо на берегу реки Яхрома.

Цены

Ски-пасс в «Сорочанах» в сезон 2025–2026

Стоимость карточки ски-пасса (абонемента на подъемники) в «Сорочанах» составляет 50 рублей, она невозвратная. Карту можно пополнить в зависимости от планируемой активности. Для детей и пенсионеров предусмотрены льготы.

Проживание

Многие москвичи предпочитают ездить в «Сорочаны» одним днем, поскольку до комплекса легко добираться и дорога не занимает много времени. На автомобиле или на электричке ехать всего полтора-два часа.

Впрочем, остаться в «Сорочанах» с ночевкой тоже возможно — есть несколько вариантов размещения, включая гостиничный комплекс «Ирий». Например, в будни в двухместном домике можно остановиться новогодних каникул обойдется в 17 500 рублей.

от 9500 рублей начинаются цены за ночь в двухместных домиках с мини-кухней в гостиничном комплексе, который находится в пяти минутах ходьбы до подъемников «Сорочан»

Планируя поездку на курорт «Сорочаны», стоит учесть, что там периодически проходят фестивали, соревнования и спортивные сборы. Есть возможность заказать организацию и частного мероприятия: например, провести тут корпоратив или отпраздновать свадьбу.

Как добраться

На автомобиле

Из Москвы необходимо двигаться по Дмитровскому шоссе — курорт находится в двух километрах от поворота на деревню Ильинское. Ориентир — ближайший населенный пункт Курово. Есть платная парковка.

На электричке

Пригородные поезда ходят из Москвы с Савеловского вокзала до станции «Яхрома», стоимость билета — от 198 рублей с человека. Затем можно воспользоваться такси или автобусом № 42 до деревни Курово.

На автобусе

Автобусы курсируют от станции метро «Алтуфьево». Чтобы добраться до «Сорочан», потребуется автобус № 401: на нем можно доехать до остановки «Площадь генерала Кузнецова», далее пересесть на автобус № 42 и доехать до остановки «Спортивный курорт Сорочаны». Далее — на такси до точки «Сорочаны» (деревня Курово, 68).

«Сорочаны» летом

Как отметила Дарья Шулик, есть поводы приехать на этот курорт и в теплое время года, когда в «Сорочанах» работает специальная летняя зона.

Можно арендовать маленькую или большую беседку с мангалом, покататься на аттракционе в «Тюбинг-Парке», взять напрокат велосипеды и другое спортивное оборудование Дарья Шулик PR-менеджер

Летом гостям «Сорочан» доступна аренда инвентаря, чтобы поиграть в настольный теннис, бадминтон, волейбол, футбол и баскетбол. Кроме того, посетители комплекса могут поплавать в открытом подогреваемом бассейне и позагорать в шезлонге на песчаном пляже у водохранилища. Также есть возможность покататься на лодках и катамаранах, порыбачить.