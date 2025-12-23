Улететь за 1 рубль: «Победа» объявила почти 100%-ные скидки

Авиакомпания «Победа» объявила акцию «Дед Мороз 2026» для пассажиров, готовых рисковать, тусоваться в аэропорту неопределенное время и путешествовать в образе Деда Мороза или Снегурочки. В ней могут принять участие совершеннолетние граждане РФ, постоянно проживающее в стране.

Отправиться в полет по символической цене 1 рубль можно будет с 00:00 31 декабря до 23:59 2 января. Для этого нужно прибыть в аэропорт в соответствующем костюме – «шуба» и головные уборы должны соответствовать традиционной одежде этих персонажей русских сказок. Для Деда Мороза обязательна борода, для Снегурочки – коса.

Взять с собой можно только ручную кладь, которая должна помещаться в калибратор лоукостера. А вот посох брать не нужно – с ним на борт не пропустят. Перевозчик напоминает: в костюме Снегурочки может быть только женщина, в костюме Деда Мороза – только мужчина.

До начала регистрации на рейс нужно предупредить представителей перевозчика о желании улететь за 1 рубль и ждать, останутся ли свободные места в салоне. Тем, кому повезет попасть на борт, нельзя снимать костюмы до приземления. При этом придется следить, чтобы с них не сыпались блестки и стразы, иначе могут потребовать оплатить либо полную стоимость билета, либо уборку салона. Вести себя тоже нужно подобающе.

Отметим, что акция проводится в 7-й раз, первые 5 лет пассажиров в костюмах новогодних волшебников возили бесплатно. А в декабре 2025 года ввели символическую плату – 1 рубль.

Безусловно, это своеобразная лотерея (хотя перевозчик заявляет, что она таковой не является), ведь возможно, что улететь вообще не получится. Однако в прошлый раз везунчиков было довольно много: услугой воспользовались 849 Дедов Морозов и Снегурочек, что почти в полтора раза больше, чем в акции «Дед Мороз 2024».