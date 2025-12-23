Новый закон об агрегаторах вновь критикуют за неполноту

Агрегаторов обяжут проверять наличие экскурсовода, гида или инструктора-проводника в федеральном реестре и размещать ссылку на соответствующую запись. По крайней мере, такие требования внесены в представленный 18 декабря в Госдуму законопроект (№ 1102492-8).

«Интересно, а где в этом списке пункт о турпродукте?» – задала вопрос редакции «ТурДома» директор туроператора «Не сидим дома» (Краснодар) Наталия Таможникова.

По ее словам, реклама нелегальных туров очень часто встречается на онлайн-площадках.

«Продавец так называемых авторских туров может быть аттестован как гид-экскурсовод, но предлагать при этом не отдельную услугу, а тур с перевозкой и размещением».

Эксперт задала сотрудникам одного из сервисов вопрос:

«Вы публикуете туры только официальных туроператоров из Реестра?»

По ответу стало ясно, что там вообще не понимают, о чем речь, они написали:

«Сотрудничаем только с проверенными и опытными организаторами».

Агрегаторам, по аналогии с гидами, необходимо запретить публиковать сведения о турах от организаторов, не входящих в Реестр туроператоров, считает Наталья Таможникова:

«Получается, что все силы брошены на контроль за экскурсоводами, а целый пласт нелегалов остается вне фокуса регулирования».

Юристы, однако, не видят противоречия в новом законопроекте, даже если в нем не прописана прямо обязанность онлайн-платформ проверять организатора тура. Как напоминает основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, запрет на незаконную туроператорскую деятельность уже закреплен в отраслевом законе.

«Более того, отдельная статья КоАП предусматривает ответственность за такую деятельность при отсутствии сведений в едином реестре туроператоров. Наказание – штраф на должностных лиц от 50 до 100 тыс. руб. или дисквалификация на срок от 6 месяцев до года, а для юрлиц – от 5 до 10 млн. ИП несут ответственность как должностные лица».

«Если агрегатор рекламирует услуги, которые продавец не вправе оказывать, то есть незаконные, это содержит признаки нарушения Закона о рекламе, – добавляет юрист Игорь Косицын. – Также можно усмотреть рекламу услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Согласно действующей редакции Закона о туризме, турпродуктом считается только сочетание перевозки и размещения. Новое, более широкое понятие, куда войдет комбинация любой услуги с проживанием, начнет действовать лишь в марте 2026 года.

«Поэтому если авторы туров предлагают проживание в гостинице и услугу гида или другую услугу, кроме перевозки, с учетом нынешнего определения турпродукт не формируют», – пояснил Игорь Косицын.

При этом эксперты отмечают, что новый законопроект пока только внесен на рассмотрение в Госдуму и еще не обсуждался. Поэтому его содержание в дальнейшем может быть скорректировано.