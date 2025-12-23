В Острове введут турналог: чем город привлекает туристов

Туристический налог на территории Островского муниципального округа будет введен с 1 апреля 2026, сообщили «ФедералПресс» в администрации Островского муниципального округа.

«В 2026 году он составит 1 % от налоговой базы, в 2027 и в 2028 годах – 2 % от налоговой базы, а с 2029 года 3 % от налоговой базы», – передают местные власти.

В самом Острове, согласно Росстату, живет 20655 человек. Однако город и весь округ пользуется популярностью у туристов. Так, в 2023 году его посетили 36 626 гостей, в 2024 году – 37 953, за 11 месяцев 2025 года – 40 732.

Древний город Остров упоминается в летописи с 1341 года, как пограничный форпост на юге Псковской земли. Его история началась с событий военных, когда на небольшом острове, образованном рекой Великой и ее протокой Слобожихой, была выстроена крепость для защиты от нападений Ливонского ордена. Каменная крепость была одной из крупнейших в Древней Руси.

Основной достопримечательностью Острова являются, построенные в 1853 году, висячие цепные мосты. На открытии присутствовал царь Николай I. Это единственные цепные транспортные мосты середины XIX века, сохранившиеся на территории России.

Также среди основных достопримечательностей:

Спасо-Симанский женский монастырь;

храм Николая Чудотворца В 1542 году;

Собор Троицы Живоначальной;

Военный музей.

На данный момент в Островском муниципальном округе девять гостиниц и три гостевых дома.

Местные власти планируют развивать в городе инфраструктуру и территорию. В 2023 году установлено 22 знака туристической навигации, в 2024 году еще 11.