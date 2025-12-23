Курорты «Кавказ.РФ» работают в обычном режиме

Курорты Северного Кавказа, находящиеся под управлением Кавказ.РФ, продолжают работу в штатном режиме, несмотря на уголовное дело, возбужденное в отношении одного из топ-менеджеров компании. Об этом сообщили в пресс-службе института развития.

Речь идет о директоре департамента маркетинга «Кавказ.РФ», которому 22 декабря было предъявлено обвинение в получении взятки. По версии следствия, деньги были получены за содействие в заключении контракта на организацию мероприятий в туристическом комплексе Мамисон.

В чем суть претензий следствия

Как следует из материалов дела, фигурант якобы предложил подрядчику помощь в получении контракта. В результате договор был заключен как с единственным поставщиком. Следственный комитет утверждает, что в октябре генеральный директор подрядной организации передал представителю «Кавказ.РФ» 2 млн руб. в качестве вознаграждения.

Позиция компании

В «Кавказ.РФ» подчеркивают, что ситуация не отражается на текущей деятельности курортов и туристических кластеров. Все объекты продолжают принимать гостей и работать в плановом режиме.

В компании также сообщили о проведении внутреннего служебного расследования. По его итогам будет принято кадровое решение, в том числе рассматривается возможность увольнения сотрудника.

Какие курорты входят в «Кавказ.РФ»

Институт развития управляет шестью туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, на территории которых расположены семь всесезонных курортов и туристических кластеров. Среди них — Эльбрус, Архыз, а также Каспийский прибрежный кластер.

Что дальше

Следственные действия продолжаются. Информации о мере пресечения, а также о возможных дополнительных фигурантах дела на данный момент не поступало. В «Кавказ.РФ» заявляют о готовности взаимодействовать с правоохранительными органами в рамках закона.