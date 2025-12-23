На одном из популярных курортов Алтая могут создать игорную зону

Правительство РФ одобрило законопроект Минфина о создании еще одной игорной зоны. Сейчас в России функционируют 4 таких территории – «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Приморье» в Приморском крае, «Красная Поляна» на Кубани и «Янтарная» в Калининградской области. В этом году там уже побывали более 1,7 млн человек. Это на 4% больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Проект «Золотой берег» в Крыму пока в стадии реализации. Шестым регионом, где легализуют азартные игры, станет Республика Алтай.

Это позволит раскрыть существующий туристско-рекреационный потенциал территории, обеспечит приток инвестиций в инфраструктуру и сервис, создать новый центр притяжения для определенного сегмента туристов и увеличить поступления в бюджет, считает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По мнению экспертов, развитие игорных зон в России нужно рассматривать не как поддержку азартного бизнеса, а как элемент региональной инвестиционной и туристической политики. Их вклад в экономику выражается через мультипликативный эффект: растет занятость, развивается гостиничная и транспортная инфраструктура, увеличивается внутренний турпоток, расширяется налоговая база по смежным отраслям. Для Алтая, обладающего уникальным природным и рекреационным потенциалом, но не имеющего большого количества капиталоемких производств, это особенно актуально.

Что же касается размещения еще одной зоны рядом с уже действующей в Алтайском крае, то эту идею объясняют стремлением усилить туристическую специализацию территории и распределить потоки между кластерами, ориентированными на разные категории посетителей.

«Одна зона интегрируется в уже сложившуюся туристическую инфраструктуру, другая – работает как точка роста для менее освоенных территорий», – пояснила управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Подобным образом можно повысить отдачу от уже вложенных государственных средств в дороги, энергетику и социальную инфраструктуру.

Отмечается, что игорные зоны позволяют туристическим регионам решать задачи круглогодичной загрузки и увеличивать среднюю продолжительность пребывания гостей за счет активного развития событийного туризма и дополнительных услуг. На неигровые развлечения – концерты, фестивали, выставки, а также рестораны и SPA-комплексы приходится уже около трети доходов таких территорий.

Добавим, что место, где именно собираются открыть казино в Республике Алтай, пока неизвестно. Предполагается, что это может произойти на одном из популярных курортов. Например, в Манжероке или на Телецком озере. Но официальных комментариев по этому поводу нет. При этом некоторые представители туротрасли сомневаются, что за счет азартных игр можно будет существенно увеличить число гостей республики, так как она проигрывает по удаленности и транспортной доступности Сочи или тому же Калининграду. Например, сейчас прямые авиарейсы в Горно-Алтайск есть всего из 11 регионов, а ежедневные – только из Москвы и Новосибирска.