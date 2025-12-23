Путеводитель по Махачкале. 15 главных достопримечательностей города

В Махачкале сосредоточены яркая архитектура, театры, музеи, набережные, легенды и неожиданные исторические детали. Начать знакомство со столицей Дагестана лучше с главного проспекта — имени Расула Гамзатова. В прошлом — улица Ленина, проспект Комсомольцев, улица Инженерная. Тут находятся сразу несколько объектов, которые стоит посмотреть, а по возможности и посетить.

Государственный республиканский русский драматический театр им. М. Горького недавно отметил свой столетний юбилей. Но само желтое здание с объемными фресками на входе стоит на проспекте Расула Гамзатова с 1984 года. Архитекторы К. В. Чхеидзе и Д. Я. Одишария придали строению силуэт горного массива — отсюда столь необычные формы.

Внутри внимание привлекают люстры, созданные Манабой Магомедовой — первой женщиной-ювелиром в Дагестане. В здании также размещаются Лакский театр и Театр оперы и балета.

В двух шагах от Русского стоит Дагестанский театр кукол. Его здание с остроконечными башнями, похожее на средневековый замок, знакомо всем махачкалинским детям. Однако когда-то это был кинотеатр «Комсомолец» в строгом конструктивистском стиле.

В годы Великой Отечественной войны здесь находился военный госпиталь. После здание перестроили и возвели те самые башенки. Театральная труппа впервые собралась в Махачкале задолго до переезда в «замок» — весной 1941 года. От этой даты и пишется история театра.

Через дорогу стоит гостиница «Ленинград» — советская высотка, появившаяся после сильного землетрясения 1970 года. Толчки ощущались практически по всей республике. Восстанавливать Махачкалу тогда приехал весь Советский Союз, а ленинградские строители подарили 18-этажную гостиницу.

Самое высокое на тот момент здание города возвели на месте Дома пионеров и бывшего краеведческого музея. При гостинице работал престижный ресторан, где даже во времена сухого закона подавали коньяк, но… в чайнике. Сейчас отель занимает лишь два верхних этажа: нижние отданы под рестораны, магазины и офисы.

Спускаясь от гостиницы в сторону набережной, можно увидеть Аварский музыкально-драматический театр. Построенный в 1968 году по проекту Г. Мовчана, он стилизован под горскую саклю: светлый фасад, квадратные колонны, символизирующие башни, широкая галерея второго этажа, напоминающая балкон в горском доме. После одной из реконструкций театр лишился резных дверей, которые делали его еще более самобытным.

Каждый сезон здесь проходят десятки спектаклей на аварском и русском языках, доступен синхронный перевод.

Напротив Аварского театра стоит бюст поэту Сулейману Стальскому. Здесь же и могила писателя, которого еще при жизни Максим Горький назвал Гомером XX века. Имя Сулеймана Стальского присвоили городской набережной после реставрации, но для горожан это по-прежнему Родопский бульвар — в честь горного массива Родопы в Болгарии. Эта страна активно помогала махачкалинцам после землетрясения.

© «Это Кавказ»

Бульвар — одно из самых любимых мест для прогулок, тренировок, пробежек и отдыха у воды даже зимой. Летом махачкалинский этикет велит приходить на пляж с восходом солнца, а уже к шести часам бежать в тень.

На углу улиц Даниялова и Горького расположены два главных музея Махачкалы. Первый, Музей изобразительных искусств, занимает полукруглое здание бывшего Верховного Совета ДАССР. Официальной датой его создания считается 1958 год.

Постоянная экспозиция рассказывает о прикладном искусстве и включает экспонаты из Балхара, Кубачи, Харбука, Унцукуля и других аулов мастеров. В коллекции живописи — полотна Айвазовского, Васнецова, Горшильда, Рубо и даже авангард. На осмотр девяти залов уйдет несколько часов.

Второй музей, Национальный, с 2016 года располагается в одном из красивейших зданий Махачкалы — Доме с атлантами. Особняк 1876 года украшают скульптуры, а на крыше видны печные трубы. Внутри сохранились печи с изразцами, потолочная лепнина, чугунные решетки. Такой облик дому придал его последний хозяин — купец Иван Ванецов, который переехал в Петровск (бывшее название Махачкалы) в 1904 году и решил, что его дом должен стать самым красивым в городе.

Здесь можно узнать все о Дагестане, не выезжая за пределы Махачкалы, — от археологии до этнографии. И на осмотр всех залов уйдет еще больше времени, чем в Музее изобразительных искусств.

Между Домом с атлантами и пляжем начинается первая городская улица в Махачкале — улица Буйнакского, в прошлом — имени князя Барятинского. Еще до революции сюда приходили гулять немногочисленные жители города. Со временем здесь открывались гостиницы, магазины, аптеки и даже ювелирные салоны.

В советские годы переименованная в честь революционера Уллубия Буйнакского улица сохранила популярность. Сюда приходили за покупками, прогуляться и отдохнуть. Здесь же в национализированном после Гражданской войны особняке 1880 года в 1930-е открылся первый в Махачкале кинотеатр «Темп» (ул. Буйнакского, 2), куда ходили целыми семьями.

После пожара 2015 года кинотеатр закрылся, а в 2022 году заработал уже как Дом культуры «Темп» и кафе «Дружба» с галереей, книжным и сувенирным магазинами, шоурумами местных дизайнеров. Как дань традиции здесь почти каждый вечер крутят кино, а в длинном коридоре висят старые афиши.

На самой улице Буйнакского вечерами не протолкнуться. Молодежь зовет ее «Буйкой» и «Махачкалинскими Патриками». Здесь регулярно открываются новые заведения и на каждом шагу можно встретить знакомых.

Если же пройти во двор дома № 6, то можно во всей красе увидеть знаменитый махачкалинский самострой. Тут и маленькие балконы, превратившиеся в кухни и детские, и полноценные комнаты, пристроенные к фасадам двух- и трехэтажек.

Направляясь в сторону вокзала, невозможно не заметить величественное здание гостиницы «Дагестан». Она появилась в Махачкале в 1938 году и сразу стала визитной карточкой города. Приветственные открытки из советской Махачкалы почти всегда были с изображением этой гостиницы.

Здание построено по проекту ленинградского архитектора Германа Гримма, который сумел соединить классику — колонны, арки, фронтоны — с традиционным ковровым узором и другими элементами в восточном стиле. Махачкалинцы сравнивают «Дагестан» с караван-сараем и домом Нахибашева в Чохе. Туристы часто ассоциируют гостиницу со сказкой о старике Хоттабыче. Очень уж она похожа на восточный дворец.

Напротив гостиницы расположен Кумыкский музыкально-драматический театр, основанный в 1930 году. Он построен на месте первого в городе театра — прародителя Русского драматического. Перед зданием установлен памятник Барият Мурадовой — первой женщине-актрисе Дагестана. Скульптуру создала ее дочь Белла — первая женщина-скульптор региона.

Революционер Махач Дахадаев, чье имя носит столица республики, активно боролся за установление советской власти в Дагестане, но расцвета ее не застал. Дахадаев погиб в 1918 году. После образования советского Дагестана было решено увековечить его память и назвать молодую столицу его именем. Так Петровск и стал Махачкалой. Сам памятник установили в 1971 году к 50-летию Дагестанской АССР.

Водонапорную башню у вокзала построили армянские каменщики в 1910 году. Долгое время она не использовалась, а в 90-е оказалась в частных руках. Здесь попытались открыть ресторан и даже слегка отреставрировали. Как раз в стиле 90-х — прорубили окна и застеклили витражами, построили мансарду, разделили на этажи. А потом вновь закрыли и использовали как склад для торговцев с привокзального рынка.

В 2021 году тут открылось кафе со смотровой площадкой. С башни видны гавань порта и маяк.

Махачкалинский маяк расположен не у моря, а на возвышенности — на горе Анжи-арка. Построенный в 1866 году, он хорошо виден из разных частей города: с улиц Даниялова, Гаджиева, Толстого. Свет маяка доходит даже до центральной площади. Сейчас, правда, из-за общей освещенности города он кажется не таким ярким.

Маяк капитально отреставрировали и оснастили современной техникой в конце 1990-х. За все время работы свет здесь гас дважды: во время Великой Отечественной войны для маскировки города и в 90-е из-за долгов за электричество.

Центральная Джума-мечеть Махачкалы, или Юсуф Бей Джами, открылась в 1997 году благодаря турецким меценатам дагестанского происхождения. Архитекторы вдохновлялись стамбульской Голубой мечетью, но махачкалинский вариант — белый.

Посетить мечеть может любой желающий: для туристов здесь проводятся экскурсии. Надо только надеть на входе специальную одежду.

Когда центр города и его историческая часть изучены, можно подняться на смотровую площадку в поселке Тарки на горе Тарки-Тау. До места лучше ехать на такси.

Сейчас это хорошо освещенная смотровая площадка с кафе и парковкой. Здесь можно выпить кофе, отправиться на пробежку и полюбоваться подсветкой колеса обозрения, телевышки и центральной мечети. Раньше это место называли «Ленина голова» — из-за огромного металлического профиля Ильича. Конструкции давно уже нет, но название старожилы помнят и используют.

Наш путеводитель можно скачать в удобном для печати формате по ссылке. Мы также подготовили подробные путеводители по Грозному и Владикавказу. Приятных путешествий по Северному Кавказу!