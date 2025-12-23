Глава Крыма высказался о туристическом налоге и курортном сборе в республике

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в республике не будут вводить ни туристический, ни курортный налог, поскольку «не стоит овчинка выделки». Об этом он сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму».

«С точки зрения новых налогов никаких изменений не планируется, вводить мы ничего не будем», — отметил Аксенов.

Он пояснил, что подобные меры принесли бы в бюджет незначительные суммы, сопоставимые с затратами на их администрирование, а также создали бы лишние неудобства для людей.

«Точно этого не будет», — добавил глава республики.

Напомним, туристический налог как местный сбор действует в России с 1 января 2025 года. Регионы вправе вводить его по своему усмотрению. Ставка составляет 1% от стоимости проживания (минимум 100 рублей в сутки) с последующим увеличением.