Какие маршруты выбрать для прогулок по зимней праздничной Москве
Сервис Russpass предлагает несколько идей для прогулок по центру столицы на основе рекомендаций столичного комплекса городского хозяйства, который занимался праздничным украшением города.
Для путешествия на несколько часов пользователям предлагают прогулку, которая начинается на Лубянской площади. Вокруг нее расположились праздничные цифры 2026 и светящиеся деревья.
Продолжить маршрут можно через Никольскую улицу, где сотни переливающихся фонариков над головой станут эффектным фоном для фотографий.
Оттуда — на Манежную площадь и Тверскую улицу. Именно там расположились живописные ярмарки, световые арки и ели, украшенные расписными игрушками и миниатюрами достопримечательностей.
Если есть полдня на прогулку, хорошим вариантом станет знакомство с Бульварным кольцом. Маршрут начинается так же, как и первый, но после посещения Манежной площади следующий пункт — «Зарядье».
Далее — по переулкам и проездам — до остановки «Яузские ворота». Из окна трамвая можно насладиться видами Яузского, Покровского и Чистопрудного бульваров, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.
12 декабря в рамках проекта «Зима в Москве» стартовал фестиваль «Путешествие в Рождество». Порядка 35 площадок по всему городу ждут посетителей с новогодними представлениями, тренировками и акциями.