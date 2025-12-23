Архангельская область вошла в топ-10 самых интересных регионов для туристов

Архангельская область признана одним из самых привлекательных регионов для путешествий, заняв 7-е место в общероссийском рейтинге по итогам 2025 года. Высокую оценку экспертов получили уникальное наследие Русского Севера, развитие событийного туризма и круглогодичных маршрутов.

Архангельская область заняла 7-е место в общероссийском рейтинге туристической привлекательности по итогам 2025 года, войдя в десятку самых интересных регионов для путешествий. В Северо-Западном федеральном округе область расположилась на 3-й позиции. Рейтинг оценивает ключевые для туристов параметры: транспортную доступность, безопасность, разнообразие впечатлений, сохранность природного и культурного наследия, а также общее развитие туристической среды.

Губернатор региона Александр Цыбульский отметил, что высокий результат — это признание уникальности Русского Севера и итог системной работы. Основой притяжения остаются знаковые объекты: Соловецкий архипелаг, Кенозерский национальный парк, музей «Малые Корелы», древние Каргополь и Сольвычегодск. Активно развиваются событийный, активный, гастрономический, зимний и арктический туризм, что делает область привлекательной круглый год.

В ближайшие годы акцент будет сделан на повышении качества инфраструктуры и сервиса, а также на бережном отношении к наследию. Одним из ключевых событий станет празднование 880-летия Каргополя в 2026 году в рамках Года культуры Русского Севера. Цыбульский поблагодарил всех, кто вносит вклад в развитие туризма, отметив, что благодаря их труду регион становится всё более открытым для гостей.

