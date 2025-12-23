Первый туристический рейс «Мороз-экспресс» отправят в Великий Устюг

Холдинг РЖД сообщил о запуске первого в этом сезоне рейса туристического поезда «Мороз-экспресс», который проследует по маршруту Москва — Великий Устюг. В рамках зимней программы предусмотрено восемь таких поездок.

Состав «Мороз-экспресса» включает как купейные, так и плацкартные вагоны, а также вагон-ресторан, обеспечивающий пассажирам комфорт в пути.

В нынешнем сезоне возможность присоединиться к новогоднему путешествию получили также жители Ярославля и Вологды. Поскольку проездные документы на каждый из маршрутов приобретаются отдельно, пассажирам предоставлена свобода самостоятельно определять длительность пребывания в Великом Устюге.