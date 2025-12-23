Туристический налог появится в Урюпинске

С начала 2026 года на территории города Урюпинска Волгоградской области начнет действовать туристический сбор. Данное постановление было утверждено Урюпинской городской думой.

Данный обязательный платеж будет взиматься с постояльцев гостиниц и других средств размещения, включаясь в общую стоимость проживания. Изначально налоговая ставка установлена на уровне 2% от цены номера, однако местные власти планируют поэтапное увеличение, доведя ее до 5% к 2029 году.

Ожидается, что собранные средства будут инвестированы в совершенствование городской инфраструктуры и развитие туристического потенциала Урюпинска, что позволит повысить уровень сервиса для приезжающих.

От уплаты туристического сбора в Урюпинске освобождены Герои Советского Союза и Российской Федерации, лица, награжденные орденом Славы, Герои Социалистического Труда и Герои Труда Российской Федерации, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны СВО и другие льготные категории граждан.

Отметим, что с начала 2025 года аналогичный сбор уже действует в ряде населенных пунктов Волгоградской области, включая Волгоград, Волжский, Камышин, Ленинск, Дубовку, поселки Октябрьский и Средняя Ахтуба.