Отдых в России может существенно подорожать сразу после Нового года: собственники гостевых домов не спешат легализоваться, следовательно, количество бюджетных вариантов на агрегаторах резко сократится.

© tourdom.ru

Сегодня размещение в таких объектах стоит в среднем в полтора раза дешевле, чем в гостиницах. Но с 1 января в России смогут работать только прошедшие процедуру самооценки и вошедшие в реестр. Пока в белом списке чуть более 4 тыс. гостевых домов, в том числе около 2 тыс. из Краснодарского края. Хотя только на Кубани, по оценкам экспертов, их может быть порядка 10 тыс. Еще столько же – в Крыму. А всего в эксперименте участвуют 17 регионов и федеральная территория «Сириус».

Сейчас на онлайн-платформах, по данным Ассоциации туристических агрегаторов, представлено около 16 тыс. гостевых домов. С 1 января бронировать жилье в объектах, не вошедших в реестр, будет нельзя. Даже если они расположены в регионах, которые еще не подключились к эксперименту. И это тревожная новость для тех, кто любит отдыхать недалеко от дома. Например, из ближайших к Москве областей участвуют только Ивановская и Владимирская. Но после Нового года туристы не смогут найти на ОТА ни тверских, ни тульских, ни ярославских предложений.

Одной из причин, тормозящих классификацию, владельцы гостевых домов называют норматив квадратных метров на гостя: не менее 9 м при одноместном размещении и 12 м – для двухместного. То есть у малых объектов вообще нет шансов пройти регистрацию. Но они смогут размещаться на тех же агрегаторах в разделе посуточной аренды. В Лиге малых отелей, хостелов и туристического жилья считают, что для туристов это тоже нехорошо. Если при таком варианте возникают проблемы, непонятно, кому предъявлять претензии, – информация о владельце защищена законом о персональных данных.

Еще один нюанс: собственники гостевых домов тоже будут платить туристический налог. Понятно, что эти расходы бизнес переложит на постояльцев.