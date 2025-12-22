Какие города чаще всего выбирают для путешествий с питомцами

Санкт-Петербург стал лидером по популярности среди туристов, путешествующих с домашними животными. На него приходится 14% всех бронирований отелей, где разрешено размещение с питомцами.

Москва занимает второе место с 12% таких бронирований, а Сочи — третье с 6%, пишет neva.today со ссылкой на пресс-службу сервиса бронирований ТВИЛ.

Средняя продолжительность поездки в Петербург с животным составляет четыре ночи. Стоимость одного дня размещения в среднем составляет 4197 рублей.

Ранее стало известно о результатах исследования, согласно которым в этом году россияне забронировали на 10% больше новогодних путешествий по стране, чем год назад.