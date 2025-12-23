На горнолыжном курорте «Шерегеш» пройдет новогодний рейв

Горнолыжный курорт «Шерегеш» часто попадает в список популярных направлений для зимнего отдыха. В этот раз там с размахом встретят Новый год. В 10:00 31 декабря в секторе Е начнутся гуляния, которые закончатся уже в следующем 2026 году.

© Чемпионат.com

В программе не только вечеринки и шоу. Гости смогут поучаствовать в соревнованиях по сноуборду или в семейной эстафете.

Расписание:

10:00 — встреча Деда Мороза и Снегурочки на склоне с подарками;

11:00 — соревнования по параллельному слалому для детей и взрослых;

11:30 — программа с ведущим и аниматорами;

12:00 — DJ-сеты в кафе на вершине горы;

13:00 — упряжка хаски с Дедом Морозом на выкате*;

14:00 — новогодняя эстафета для всей семьи на учебном склоне;

16:00 — яркий Apres-ski прямо на выкате;

22:00 — начало программы с ведущим и DJ, анимация;

23:30 — новогодние катания с хаски;

00:00 — поздравление на большом экране, салют, воздушный шар, бенгальские огни, гуляния, хоровод, конкурсы и фотограф, файер-шоу, иммерсивное шоу.

Выкат — место перехода крутого склона в пологий.