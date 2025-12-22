К эксперименту по регулированию гостевых домов присоединились еще четыре региона РФ

Госдума завершила работу над законом, который расширяет эксперимент по регулированию гостевых домов. С 1 сентября 2026 года к проекту присоединятся Республика Адыгея, Республика Бурятия, Астраханская и Нижегородская области. Таким образом, пилот охватит 21 регион и федеральную территорию «Сириус». По оценкам субъектов, в единый реестр добавится до 900 новых объектов. Ключевое изменение эксперимента — возможность легально размещать туристов в частных жилых домах при условии добровольной классификации. Для владельцев это означает формализованные правила работы, для рынка — вывод значительной доли «теневого» сегмента под нормативное регулирование.

© tourdom.ru

В субъектах, которые не участвуют в эксперименте, размещение в гостевых домах по-прежнему не соответствует федеральным нормам. С 1 января 2026 года вступят в силу ограничения: объекты, не внесенные в реестр, не смогут предоставлять услуги, а любая реклама без регистрационного номера будет запрещена. Турагрегаторы и онлайн-сервисы получат право продвигать только те гостевые дома, которые прошли самооценку, и обязаны указывать их регистрационные данные. Процедура включения в реестр доступна бесплатно через портал госуслуг. Действующим объектам рекомендуется завершить оформление до конца 2025 года, особенно тем, кто работает круглогодично; сезонные хозяйства сохранят возможность регистрации и позднее. Росаккредитация оказывает методическую поддержку через круглосуточный колл-центр (+7 495 539-26-70) и чат техподдержки. В

сравнении с классификацией традиционных средств размещения процесс упрощен: не требуется подтверждение данных в приложении МП «Инспектор» с фотофиксацией и геолокацией. По данным реестра Росаккредитации, уже учтены почти 3,5 тыс. гостевых домов с совокупным номерным фондом свыше 33 тыс. комнат. Наибольшее число объектов зарегистрировано в Краснодарском крае и на федеральной территории «Сириус» — 1863, в Республике Крым — 759, в Республике Алтай — 214, во Владимирской области — 102, в Алтайском крае — 91. В перспективе к проекту могут подключиться до 15 000 объектов по стране. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников охарактеризовал принятые нормы как шаг к прозрачности условий работы и повышению стандартов качества и безопасности для туристов. По его словам, для регионов это также означает легализацию объектов, дополнительные налоговые поступления и стимулы к развитию инфраструктуры гостеприимства. Разъяснительная кампания продолжается в регионах-участниках: действуют горячие линии, министерство совместно с субъектами отвечает на вопросы бизнеса и жителей.

По итогам мониторинга эффективности будет принято решение о возможном распространении отработанной модели на всю территорию страны.