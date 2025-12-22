Новогодние поездки по РФ: спрос растет, чек не отстает

Спрос на поездки внутри страны к новогодним каникулам устойчиво увеличивается. По обобщенным данным отраслевых компаний, фиксируется рост среднего чека, расширение географии путешествий и усиление интереса к ранее менее востребованным регионам. Эти тенденции обсуждались на совещании у министра экономического развития Максима Решетникова с участием представителей субъектов.

© tourdom.ru

Горнолыжный сезон уже стартовал на ключевых курортах: «Эльбрус» на Кавказе, «Шерегеш» в Сибири, «Абзаково» на Урале и «Белогорье» на Дальнем Востоке. В декабре ожидается запуск новых объектов — «Мамисон» в Северной Осетии и «Арсеньев» в Приморье. Расширены зоны катания на «Манжерке» и «Белокурихе» в Алтайском регионе, на «Губахе» в Пермском крае, «Снегорке» в Магаданской области и на «Эльбрусе» в Кабардино-Балкарии. По информации президента Российского союза туриндустрии Ильи Уманского, бронирование гостиниц на новогодние даты выросло на 28,8% год к году. Расширяется список востребованных российских направлений: помимо традиционных курортов Краснодарского края, заметен интерес к Мурманску, Кавказским Минеральным Водам, а также к регионам Дальнего Востока и Сибири. В выездном сегменте повышенный спрос отмечается на Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд; при этом по большинству зарубежных направлений цены снизились примерно на 10% на фоне укрепления рубля.

Аналитика «Авиасейлс», представленная директором по работе с органами власти Татьяной Евлампиевой, показывает, что 61% ранних бронирований авиаперелетов на новогодний период приходится на российские маршруты. Среди городов с наиболее динамичным ростом интереса названы Челябинск и другие региональные центры. По оценкам управляющего директора «Островка» Дарьи Кочетковой, средняя стоимость забронированной ночи в российских отелях достигла 7 700 рублей. Сегмент городских 여행ов усиливается на маршрутах Золотого кольца: в Ярославле бронирования прибавили 58%. Рост также фиксируется в курортных локациях — в Ессентуках, Севастополе и Ялте. На рынке набирают оборот комбинированные форматы отдыха, совмещающие культурные программы и активные виды деятельности.

Параллельно развивается инфраструктура как горнолыжных курортов, так и культурно-познавательных маршрутов. Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков отметил, что внутрироссийские направления становятся разнообразнее по формату и бюджету, что расширяет возможности планирования отдыха как в природных, так и в исторических локациях. Рынок внутреннего туризма, по его словам, адаптируется к спросу и предлагает больше вариантов без выезда за пределы страны.