Новый курорт на Байкале обойдется в 90 млрд рублей

Улан-Удэ стал площадкой для обсуждения практической реализации федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». Рабочее совещание провел заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков. В мероприятии участвовали глава Бурятии Алексей Цыденов, представители регионального правительства и инвесторы, задействованные в создании всесезонного курорта «Волшебный Байкал».

Ключевой фокус — развитие территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань». На сегодняшний день заключены инвестиционные соглашения с семью резидентами: «Грин Флоу Байкал», «Грин Флоу Яхт Клуб», «Молодость Байкала», «АМАР», «Космос Отель Байкал», «Чудо Байкал» и «Международный Всесезонный Курорт Гора Бычья». По планам инвесторов, совокупный номерной фонд новых объектов составит 5667 номеров. Инвесторы представили бизнес-планы и сообщили о стадиях реализации строек, обозначив параметры графиков и текущие ограничения.

Дмитрий Вахруков отметил, что в «Байкальской гавани» решены основные земельно-имущественные вопросы, часть проектов находится в проектировании и строительстве, запуск некоторых объектов намечен на следующий год. Он подчеркнул, что федеральные и региональные структуры работают над снятием нормативных и финансовых барьеров. Алексей Цыденов сообщил, что в 2025 году резидентам «Байкальской гавани» предусмотрено 215 млн рублей на инфраструктурное обеспечение. По его данным, суммарный объем подписанных соглашений с инвесторами превышает 90 млрд рублей.

Глава региона связал эти показатели с реализуемыми мерами государственной поддержки Минэкономразвития. Отдельно рассматривались вопросы финансирования и инженерной подготовки площадок.

Проект «Пять морей и озеро Байкал» реализуется по поручению президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Целевые ориентиры проекта — создание 77 000 новых гостиничных номеров и увеличение годового потока поездок на круглогодичные внутренние курорты на 10 млн. Ожидается, что это даст дополнительный эффект для региональных экономик за счет рабочих мест и налоговых поступлений.

Комментируя потенциал локации, Дмитрий Вахруков отметил высокий интерес к Байкалу и связал развитие сервиса и гостиничной базы в Бурятии с формированием устойчивого туристического потока. Его оценка прогресса работ в «Байкальской гавани» — положительная, текущую динамику он назвал хорошей.