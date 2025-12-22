Туристов по дешевке отвезут в Таиланд на новогодние каникулы

Делимся с вами очередными «находками» бюджетных билетов в Таиланд. Сегодня больше всего повезло туристам из Приморья.

© tourdom.ru

Авиакомпания AZUR air доставит чартерным рейсом из Хабаровска на Пхукет, туда – 25 декабря, обратно – 5 января за 39,5 тыс. руб., багаж включен в тариф (здесь и далее указаны наличие и стоимость, актуальные по состоянию на 17:00 22 декабря. – Ред.).

Цена очень привлекательная, с учетом того, что 5 дней новогодних каникул отдыхающие проведут на курорте. Да и рейс дальний, перелет на таиландский остров лишь на 1 час короче, чем из Москвы.

Еще дешевле, за 27,2 тыс. руб., та же AZUR air отвезет пассажиров на Пхукет из Благовещенска.

Правда, новогодних дней туристы «захватят» поменьше – всего 2. Вылет туда – завтра, 23 декабря, обратно – ранним утром 3 января.

Нашелся бюджетный вариант и из Москвы, причем на все новогодние каникулы. Но есть нюанс: самолет отправляется в Бангкок из столицы 31 декабря вечером, так что праздник придется встретить на борту, остается надеяться, что перевозчик учтет этот факт и угостит пассажиров шампанским. Зато обратно вылетать только 12 января. Рейс Hainan Airlines стыковочный – пересадки в аэропорту Пекина займут 10 часов на пути туда и 8 часов на обратном. Цена – 72 тыс. руб., включая багаж.

Для сравнения: «Аэрофлот» возьмет за билет в те же даты вдвое больше – 147 тыс. руб., плюс еще 18 тыс. за перевозку чемодана. При этом Новый год пассажирам также придется отмечать в полете.