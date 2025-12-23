Турэксперт рассказал, кому доступны спонтанные новогодние поездки

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал, что спонтанные новогодние поездки доступны лишь для 3—5% россиян с высокими доходами.

Большинство туристов экономят и планируют отдых заранее, чтобы избежать переплат, поделился он с НСН.

Спонтанные поездки эксперт назвал неразумной тратой денег.

По словам Мкртчяна, цены билетов на поезд в таких ситуациях могут оказаться в два раза выше.

«Это касается любых поездов на юг и в места массовых курортов», — сказал Мкртчян.

По его словам, отели в Красной Поляне на 2 января сейчас стоят 25 тыс. рублей за ночь, тогда как в июне номер в том же отеле можно забронировать за 12 тыс.

Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов рассказал, что горящих туров уже нет очень давно.