Попасть в самолет по биометрии можно будет уже в 2026 году

Пассажиры смогут проходить предполетные проверки по биометрии уже во второй половине 2026 года. Об этом заявили в авиакомпании «Аэрофлот», отчитавшись об успешном тестировании сервиса «Мигом».

Сервис, позволяющий попадать на борт, не предъявляя паспорт, нацперевозчик апробировал совместно с аэропортом Пулково и Центром биометрических технологий. В его основе лежит государственная Единая биометрическая система. Криптографическая защита обеспечивается программными средствами КриптоПро.

Для того чтобы воспользоваться «Мигом», нужно будет заранее внести свои данные и дать согласие на применение биометрии для посадки. После этого пассажиры смогут подключиться к сервису на сайте перевозчика, а в аэропорту без удостоверения личности зарегистрироваться на рейс, пройти в «чистую» зону терминала и на посадку в самолет.

Теперь предстоит подготовить сервис к внедрению в эксплуатацию, а также совместно с государственными органами разработать необходимые нормативы. Кроме того, аэропорт Пулково должен получить право на введение экспериментального правового режима. На все это уйдет еще около полугода. «Ожидается, что первые пассажиры смогут воспользоваться сервисом "Мигом" уже во второй половине 2026 года», – сообщили в «Аэрофлоте». И добавили, что пассажиры всегда смогут выбрать, как именно пройти в самолет – по паспорту или по биометрии.