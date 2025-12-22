Почему восьмичасовое ожидание на границе Польши с Россией может показаться легкой прогулкой

За несколько дней до католического Рождества обстановка на границе Польши и Калининградской области резко усложнилась – из-за автомобильных очередей люди тратят здесь сутки, а то и больше. Традиционный ажиотаж вызван тем, что тысячи граждан ЕС с российскими корнями, а зачастую и с гражданством едут на новогодние каникулы к родственникам в Россию через Калининград.

© tourdom.ru

Попасть на историческую родину непросто: кто-то стоит на границе 20 часов, кто-то дольше.

«Вот и закончилось это яркое, искрометное приключение — 26 с половиной часов. КПП в Гжехотках будет ещё долго мне сниться. Зато есть о чем рассказать друзьям, а ожидание менее 8 часов теперь покажется лёгкой прогулкой», – поделился впечатлениями автомобилист из Германии.

И 26 часов не предел: ближе к Рождеству и Новому году ситуация может еще больше осложниться.

Судя по отзывам в профильных чатах, труднее всего приходится тем, кто крепко спит в машинах, – ночью более расторопные и наглые водители их объезжают. Кроме того, нервничают владельцы электрокаров. Один из водителей Tesla вспоминает, что за время ожидания на границе его автомобиль «разрядился почти до нуля» (а до заправки в Калининградской области еще нужно добраться). Другие стараются экономить драгоценную энергию: «Стояла сегодня ночью Tesla. Водителя в ней не было – экономил батарею, сидел у знакомых в машине. Очень рискованно в такой ситуации ехать на электромобиле». Некоторые путешественники хотели взять с собой бензиновый генератор, но от этой идеи быстро отказались: польская таможня не пропустит санкционный товар, который запрещен к вывозу из ЕС. Разве что оставить его в подарок.

По оценкам автомобилистов, в Гжехотках одновременно находится 150–200 машин. «Едем на автобусе в Калининград. Специально посчитала: 155 авто перед шлагбаумом и 35 ждут очереди на оформление», – пишет пассажирка. На другом погранпереходе, Багратионовск – Безледы, ситуация проще, но все равно границу вряд ли удастся пройти быстрее чем за 10 часов. Можно сэкономить время, если заехать в Калининградскую область через литовский Кибартай (но для тех, кто едет из Германии и других стран Западной Европы, это будет приличный крюк). Самый же быстрый вариант – автобус Гданьск – Калининград. Общественный транспорт проходит по выделенной полосе и пересекает границу за 4–5 часов. В этом году число рейсов увеличилось до 15 в день, маршрут обслуживают как российские, так и польские компании. Билет в одну сторону стоит 5,3–5,5 тыс. руб.

