На берегу Финского залива появится современный водный комплекс

Здание грязелечебницы в Сестрорецке на улице Максима Горького, д. 2, лит. Д, будет перестроено через снос. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга согласовал для АО «Санаторий “Сестрорецкий курорт”» реконструкцию корпуса 1968 года с разборкой и частичным сохранением конструкций основания. Высота сооружения после работ останется прежней — 6,8 м. По информации РБК Компании, 100% акций АО «Санаторий “Сестрорецкий курорт”» принадлежит ПАО «Группа ЛСР».

В компании уточняют, что на месте существующего здания планируется водно-оздоровительный комплекс на два этажа общей площадью 3,7 тыс. кв. м, включая подземную и открытую части. Это третий этап проекта, старт намечен на 2027 год, после ввода в эксплуатацию морского корпуса. В обновленной медицинской зоне комплекса будет предусмотрено грязелечение. Объем инвестиций в водно-оздоровительный объект не раскрывается. «Группа ЛСР» приобрела «Сестрорецкий курорт» в 2021 году. Территория — свыше 60 га на берегу Финского залива, вместе с участком и постройками. По словам первого заместителя генерального директора компании Игоря Левита, сумма сделки составила «чуть больше миллиарда рублей». К лету 2025 года в строительство нового корпуса на месте снесенного в 2023 году здания советского санатория направлено 10 млрд руб. Параметры объекта: 11 этажей, общая площадь 31,7 тыс. кв. м; из них 3,7 тыс. кв. м — медицинская часть (более 100 кабинетов), около 2,3 тыс. кв. м — spa-центр с бассейном с минеральной водой, на номерной фонд приходится 12 тыс. кв. м. Отдельный проект — новое здание Курзала площадью 5 тыс. кв. м. Исторический концертный зал 1900 года сгорел в годы Великой Отечественной войны; на его восстановление направлено свыше 2,5 млрд руб.

Планируется, что «Сестрорецкий курорт» начнет прием посетителей в 2026 году. Компания параллельно реализует другие объекты в санаторно-курортном сегменте. В ноябре в Сочи начал работать санаторий «Кристалл» на 349 номеров; по данным администрации Краснодарского края, это первая здравница, построенная на курорте за последние 25 лет. Объем вложений превысил 12 млрд руб. Продолжается восстановление санатория «Волна» в Сочи: общий номерной фонд — 286 номеров (83 — в историческом корпусе, 203 — в новом), инвестиции — более 14,5 млрд руб. Рыночная динамика также указывает на рост. По оценке Nikoliers, в 2026 году в России введут в эксплуатацию пять санаториев на 1,2 тыс. номеров — в 3,5 раза больше, чем в текущем году. В 2025–2028 годах ожидается открытие 17 новых здравниц совокупной емкостью 6,3 тыс. номеров. В NF Group отмечают, что активность инвесторов поддерживается развитием внутреннего туризма и действием госпрограммы льготного кредитования крупных объектов под 3–5%.