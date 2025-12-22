Горнолыжный курорт «Шерегеш» на юге Кемеровской области считается одним из лучших мест для зимнего отдыха в России. Количество и разнообразие трасс в «Шерегеше» уступает сочинской Красной Поляне, но по части фрирайда этому курорту нет равных в России. «Лента.ру» рассказывает, как работает «Шерегеш» в зимний сезон 2025-2026, как туда добраться и где разместиться.

Горнолыжный курорт «Шерегеш»: главное

Где находится: Кемеровская область, поселок городского типа Шерегеш. Кому подойдет: новичкам и профессионалам. Адрес информационного центра курорта: пгт. Шерегеш, улица Гагарина, 2А. Контакты: +7 (905) 904 5524, info@sheregesh.ru.

Горнолыжный курорт Шерегеш находится в Сибири на территории Кузбасса, возле одноименного поселка. Этот горно-таежный район, известный как Горная Шория, расположен в южной части Кемеровской области. Со всех сторон он окружен горами: здесь сходятся Саяны, Алтайские горы и юго-западные отроги Кузнецкого Алатау.

Горнолыжный сезон в Шерегеше — один из самых длительных. Кататься здесь можно с ноября и до начала мая. Март и апрель считаются на курорте бархатным сезоном — снега для катания еще много, но днем температура повышается до плюс 15, поэтому на склонах можно встретить людей и в майках, и даже в купальниках.

Зимний сезон 2025-2026 на горнолыжном курорте «Шерегеш» официально открыт с 22 ноября

История курорта

Первая горнолыжная трасса появилась в Горной Шории в 1972 году, ее возвели в Таштаголе. В течение нескольких лет также появилась трасса для слалома-гиганта и открылась областная горнолыжная школа. Развитие инфраструктуры привело к тому, что в Кузбассе решили провести зимнюю Спартакиаду народов РСФСР 1981 года.

Именно тогда и начинается история Шерегеша как горнолыжного спортивного центра. К Спартакиаде были построены две трассы с подъемниками, а уже через несколько лет они были модернизированы. Шерегеш тогда в основном использовался как база для советских спортсменов, туристов почти не было.

Становление Шерегеша уже как туристического центра началось в конце 1980-х годов: привлекать отпускников в Горную Шорию было решено на фоне промышленного кризиса в регионе.

Распад Советского Союза и переход России к рыночной экономике сильно ударил по туристической отрасли, курорт в 1990-е годы переживал не лучшие годы.

В 2000 году в Шерегеше, когда ситуация в стране улучшилась и в приоритетах оказалось развитие внутреннего туризма, был создан полноценный курорт

Сюда направились любители горных лыж и сноуборда. За последние 20 лет здесь были построены новые трассы, улучшена инфраструктура и обновлены подъемники.

Сегодня «Шерегеш» — один из наиболее популярных горнолыжных курортов в России. Он привлекает как местных, так и иностранных любителей зимнего отдыха. Курорт продолжает развиваться, расширяя ассортимент услуг и активностей для посетителей. С каждым годом их становится больше.

Горнолыжные трассы

На Шерегеше есть:

21 горнолыжная трасса; 22 подъемника; несколько десятков пунктов проката; большой выбор отелей разного уровня; более 70 кафе и ресторанов на любой вкус.

Площадки для катания

Для катания на Шерегеше доступны три высоты:

гора Зеленая (она же Каритшал, 1270 метров); Мустаг (1570 метров); Утуя (1143 метров).

Зона катания делится на четыре сектора: секторы A и F — основные, B и E — дополнительные. Основные сектора A и F обустроены на склонах Зеленой — тут больше всего трасс и подъемников. Именно в этих секторах находятся самые известные спуски Шерегеша: «Елена», «Лоб», Sky Way.

Трассы курорта делятся на четыре уровня сложности:

«зеленые» — легкие (всего 2 трассы); «синие» — средней сложности (10 трасс); «красные» — сложные (8 трасс); «черные» — очень сложные (1 трасса).

Одна и та же трасса на разных отрезках может сочетать разные уровни сложности: например, верхняя часть считается самой сложной, но нижняя половина будет доступна и новичкам.

График работы трасс может изменяться в зависимости от погодных условий и снегопадов.

Прокат

На Шерегеше открыто много пунктов проката, где можно взять лыжи и сноуборды. Комплект лыж или сноуборда с ботинками будет стоить в среднем около 1000 рублей за 4 часа.

Лифты и канатные дороги

«Шерегеш» оснащен современными подъемниками и канатными дорогами, поэтому лыжники и сноубордисты могут комфортно перемещаться по склонам.

Курорт славится своими возможностями для фрирайда (катание вне маркированных трасс) — сухой и легкий снег, и его очень-очень много. Лесной рельеф и низкие высоты снижают лавинную опасность почти до нуля, а несложные внетрассовые съезды доступны прямо от канаток. Возможен заброс фрирайдеров на снегоходах, ратраках и на вертолете Ольга Попова директор турагентства «Дримлайнтур»

Стоимость разового подъема зависит от вида конкретного подъемника. Например, подъем на бугеле Sky Way обойдется в 135 рублей, а поездка на гондольно-канатной дороге «Панорама» будет стоить 420 рублей.

Стоимость ски-пасса на «Шерегеше»

На курорте можно купить ски-пасс разных форматов — по времени действия, по конкретным канатным дорогам и по возрасту (в секторе Е). Есть и единый ски-пасс. Сама карта стоит от 150 рублей.

Стоимость единого ски-пасса на «Шерегеше» зимой 2025-2026

Стоимость ски-пасса на 4 часа по секторам на «Шерегеше» зимой 2025-2026

Чем заняться помимо катания

Среди вариантов — прогулка на снегоходах, подъем по канатной дороге с фотоаппаратом — специально ради созерцания живописных видов и роскошных снимков. Кроме того, на курорте есть крытый каток, также можно просто покататься на ватрушках.

После активностей на склонах можно посетить достопримечательности Шерегеша.

«Перевернутый» дом. Это аттракцион, во всех помещениях вещи расположены «вверх ногами»: непривычная обстановка позабавит и детей, и взрослых. Можно сделать смешные фото, при переворачивании которых люди окажутся стоящими (сидящими или лежащими) на потолке. Возле дома можно попрыгать на батуте. Поклонный крест на склоне горы Курган. Он установлен в 2001 году. Вместе с железобетонным основанием высота монумента составляет 20 метров — это как семиэтажный дом. Конструкция весит 7,5 тонны. Чтобы установить крест на высоте 1560 метров, пришлось обратиться к помощи воздушной авиации. Зимой можно подняться к кресту на снегоходах или ратраках. Скалы «Верблюды». Это скалы-останцы на склоне горы Курган. Они образовались после выхода магмы на земную поверхность, а в дальнейшем приобрели свои причудливые очертания, напоминающие караван верблюдов, под воздействием ветров, морозов и дождей. Здесь любят кататься фрирайдеры. установлена скульптура улыбающегося йети со сноубордом. Поводом послужили регулярные сообщения о встрече со Снежным человеком в Горной Шории. Именно это существо считается одним из неофициальных символов курорта. Вероятно, сообщения о встрече с Йети, который, по одной из версий, мог родиться и жить в Азасской пещере, распространяются по большей части для привлечения туристов.

Также стоит обратить внимание на следующие развлечения: смотровые площадки с видом на горы; туры на снегоходах — чтобы исследовать все окрестности курорта; полеты на параплане с Зеленой горы;; посещение бани или спа-отеля. Кроме того, в Шерегеше работает несколько ночных клубов. Самый известный ночной клуб — Ays Bunker, он расположен на горе Зеленой. Еще на Шерегеше каждую весну проводится фестиваль Grelka Fest. «Grelka Fest — это и оpen-air концерты, и snow dance battle, и спуск в купальниках и карнавальных костюмах в бассейн, и фестиваль красок Холи, и разноформатные музыкальные выступления, а еще — много-много горнолыжного спорта!» — рассказала «Ленте.ру» Ольга Попова.