В Татарстане появятся новые объекты круглогодичного отдыха

В Татарстане на развитие туристической инфраструктуры в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» выделены субсидии. В результате 11 глэмпингов и туркомплексов в шести районах республики смогут создать 87 новых номеров для приёма гостей.

Новые и модернизированные объекты круглогодичного отдыха появятся в Тукаевском, Мамадышском, Зеленодольском, Верхнеуслонском, Лаишевском районах и в Казани. Среди проектов — глэмпинг на базе санатория «Шифалы Су-Ижминводы» с оздоровительными программами, «Елки» на берегу Волги с двухуровневыми домами, рыболовный комплекс «Фишфарм116» и «Лесная сказка» с прокатом зимнего снаряжения.

Особый интерес представляет локация в Лаишевском районе: рядом с глэмпингом «Белый Яр» находится кинопосёлок Семрук — декорации к сериалу «Зулейха открывает глаза», что усиливает привлекательность места для туристов.

