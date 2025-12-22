Туроператоры жалуются на короткий сезон в нацпарке «Ленские столбы»

В Якутии туроператоры жалуются на дирекцию природного парка «Ленские столбы». Это место считается визитной карточкой республики – его активно продвигали, и оно стало такой же достопримечательностью, «как пирамиды для Египта». Большинство туристов всегда включают разрекламированные Столбы в маршрут. Однако, по словам представителей турсферы, никаких гарантий, что вы сможете туда попасть, нет.

«Туристы хотят не просто посмотреть, а обязательно подняться наверх и сфотографироваться. В эпоху соцсетей это принципиально важно. Но сегодня администрация парка не пускает людей, не чистит лестницу и говорит, что турсезон начинается только с конца февраля», – сетуют в компании «Якутия Дискавери».

И отмечают, что раньше подобных проблем не было, а сейчас складывается парадоксальная ситуация: туристы есть, а природный парк фактически не работает.

Туроператоры считают, что зимний сезон должен начинаться с 1 декабря, но для этого нужно готовить трассы для снегоходов, прокладывать тропы и чистить лестницу.

Пока же «Ленские столбы» открываются только в конце февраля и работают около полутора месяца, а туркомпании готовы возить туристов до апреля, пока работает переправа, и начинать навигацию раньше официального срока (обычно – с 15 июня), доставляя экскурсантов на катамаранах.

Отдельный вопрос – стоимость билетов: когда парк находился в ведении республики, за вход нужно было платить 150 руб., сейчас – 700 руб. с подъемом по лестнице. В этом году билеты ввели и для гидов.

Еще одна проблема – коммерциализация базовой инфраструктуры. Например, за то, чтобы погреться в одном из домиков на озере Лабыда, нужно заплатить 12 тыс. руб. за 3 часа.

Туроператоры утверждают, что администрация парка не идет с ними на контакт. И предлагают вернуть «Ленские столбы» в ведение республики.

Напомним, Ленские столбы – это комплекс вертикально вытянутых скал (высотой более 220 м), которые тянутся на многие километры вдоль берега Лены. Парк образован в августе 1994 года. В 2012 году его включили в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. А в 2018 году Ленские столбы получили статус национального парка России. В 2020 году его передали из республиканской в федеральную собственность. Сейчас парком управляет ФГБУ «Ленские столбы».