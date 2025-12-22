На Каспии откроют новый зимний круизный маршрут

В зимнем сезоне на Каспийском море откроется новое круизное направление. Теплоход «Николай Жарков», завершив летнюю навигацию в Белом море, направится в круизы по Каспию с заходами в российские города Махачкалу и Дербент, а также в азербайджанскую столицу Баку и иранский Тегеран.

Рост интереса к региону подчёркивает статистика Дагестана: за последние пять лет турпоток в республику вырос на 117,5%, и в 2025 году её посетили почти 2 миллиона человек. Новый круизный маршрут призван укрепить эту положительную динамику.

