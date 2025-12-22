Пассажирка едва не опоздала на рейс из-за капсульного отеля

Пассажирка, ожидавшая рейса во Внуково, наверное, сто раз пожалела, что решила воспользоваться услугами расположенного в «чистой» зоне капсульного отеля. Когда пришла пора покидать номер, то есть капсулу, и идти на посадку, она не смогла этого сделать – дверь внезапно заклинило. Женщина настойчиво дергала ручку, на что-то нажимала, потом начала стучать в дверь и кричать: «Помогите!» Но попробуй там докричаться из капсулы, она же звуконепроницаемая!

Однако дама докричалась (или достучалась) – в какой-то момент ее услышали другие пассажиры и позвали администратора отеля. Началась спасательная операция. А у очевидцев даже возникли мысли, что если она затянется, то у женщины может начаться приступ клаустрофобии.

К счастью, до этого не дошло – сотрудникам отеля Aerosleep удалось достаточно оперативно освободить пассажирку.

«Все закончилось благополучно. Она там пробыла не больше 30 минут и даже на рейс не опоздала», – рассказали TourDom.ru в отеле.

А вот на вопрос, будет ли компенсация за испуг, ответить затруднились.