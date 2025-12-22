Спрос на винные путешествия уверенно растет

Спрос на поездки в российские винодельческие регионы продолжает расти. По данным совместного анализа «Островка» и Роскачества, в период с апреля по ноябрь бронирования размещений в ряде наиболее популярных локаций увеличились более чем вдвое по сравнению с тем же интервалом 2024 года. При этом винодельни в среднем прибавляют по 25% посещений ежегодно, что указывает на устойчивую динамику.

О тенденции формирования массового интереса к энотуризму рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель «Винного гида России» Олеся Латышева.

По результатам опроса Центра изучения потребительского поведения Роскачества, 54% жителей страны проявляют интерес к винным путешествиям. Формируется новый уровень спроса: из нишевого увлечения формат становится популярным видом отдыха. Прогноз на ближайшие годы — сохранение роста благодаря высокому потенциалу развития. Крым и Краснодарский край остаются ядром спроса.

По статистике «Островка», в прошедшем весенне-летнем сезоне 2025 года в Балаклаве, где работает винодельня «Золотая балка», число бронирований со стороны российских туристов выросло в 2,5 раза. Севастополь, где расположены Инкерманский завод марочных вин, «Усадьба Перовских» и современные проекты UPPA Winery и AYA, показал двукратный прирост. В Ялте (винзавод «Массандра») отмечен плюс 29%, в Судаке (винзавод «Новый Свет») — плюс 72%. Спрос концентрируется не только на пляжных направлениях. В Бахчисарае, не имеющем выхода к морю, но окруженном частными винодельческими хозяйствами с турами и дегустациями, в апреле—сентябре 2025 года объем бронирований удвоился относительно прошлого года.

В Краснодарском крае наибольшую популярность сохраняют Геленджик, Анапа и Новороссийск. Среди ключевых объектов — «Шато Андре», «Шато де Талю», «Шато Пино», «Усадьба Дивноморское», «Усадьба Мезыбь», «Усадьба Маркотх», а также завод шампанских вин «Абрау-Дюрсо». \

Игроки рынка отмечают, что туристы комбинируют пляжный отдых с экскурсионной программой. По словам управляющего директора «Островка» Ирины Козловой, многие винодельческие хозяйства развивают инфраструктуру для гостей и открывают собственные средства размещения, что делает короткие поездки более удобными и насыщенными. Согласно исследованию, именно расширение туристических сервисов на винодельнях поддерживает растущий интерес к поездкам в эти регионы.