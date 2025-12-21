На погранпереходе в Нарве коллапс: сотни людей стоят у КПП

На эстонско-российской границе вновь столпотворение у КПП Нарва-1: обладатели паспортов стран ЕС и ВНЖ спешат попасть на новогодние праздники в Россию. По словам очевидцев к середине дня в очереди находилось около 350 человек. Люди сетуют, что местные таможенники работают не спеша.

В пабликах по теме перехода границы в Эстонии рассказали, что ожидание прохода границы занимает до 11–12 часов.

«Вчера встали в очередь в 07:30 у флагштоков, зашли на границу в 7 вечера». «Прибыли в 13:20, и около 23 подошел наш черед».

«Подъехали в 14:45 и только сегодня утром прошли в третьей пачке».

Неуспевшие вчера пройти погранконтроль провели минувшую ночь перед закрытыми дверьми: эстонские власти уже давно ограничили работу погранперехода с 7 до 23 часов. С российской стороны на пункте пропуска Ивангород таких проблем нет, КПП открыт круглосуточно.

Несмотря на холодную погоду, люди остались стоять в очереди, чтобы сохранить свои места. Стихийно организовывались группы, в которых россияне обменивались телефонами и время от времени уходили согреться и отдохнуть. Счастливчики, что успели проскочить в последние минуты, предлагали оставшимся свою предусмотрительно сделанную бронь на ночлег.

В чате также пожаловались, что ночью активисты составляли список очередников, а утром обнаружили, что многие соседи исчезли и появились незнакомцы. Предприимчивые местные жители специально занимали место, чтобы потом продать его. «Передо мной был мужчина, а потом вместо него встала только что приехавшая девушка, вроде бы ничего не поменялось, но ведь я прошел бы быстрее, не будь такой практики». Причем полиция в курсе происходящего. По утверждению очевидцев, к ним выходил офицер и предложил фотографировать таких «бизнесменов» и сообщать органам.

