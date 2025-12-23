Отдых на Эльбрусе 2025-2026: горнолыжные курорты, трассы и цены

На южных склонах горы Эльбрус, в пределах природного парка «Приэльбрусье», расположен один из самых популярных курортов страны. Комплексы «Эльбрус» и «Чегет» предлагают начинающим и опытным спортсменам трассы самого разного уровня, а туристам, далеким от катания по снежным склонам, — возможность полюбоваться живописными видами со смотровых площадок. «Лента.ру» рассказывает про главные горнолыжные курорты Приэльбрусья: как там организован зимний сезон 2025-2026, какие есть трассы, сколько стоит покататься и чем заняться помимо активного спорта.

Главное о горнолыжных курортах Эльбруса

Как добраться: самолетом в Минеральные Воды или Нальчик, либо поездом до Минвод или Нальчика. Далее удобнее всего заказать трансфер или доехать на автобусе Основные курорты: «Эльбрус» и «Чегет» Горнолыжный сезон: ноябрь— май Часовой пояс: московское время Валюта: рубли

Когда лучше отдыхать на Эльбрусе

Сезон катания на большей части трасс курортов Эльбруса длится до мая. На высоте более 3780 метров можно кататься круглый год. Комфортнее всего — в феврале и марте: в этот период больше солнечных дней, меньше ветра, хорошее качество снежного покрытия, обращает внимание руководитель сервиса бронирования путешествий по России «Турслет» (входит в «Слетать.ру») Ксения Андрианкова.

от -4 до -6 градусов по Цельсию составляет средняя температура на Эльбрусе в феврале–марте

Самым холодным месяцем считается январь, когда средняя температура составляет примерно минус восемь градусов, а в течение дня дует сильный ветер.

В мае воздух на Эльбрусе прогревается до одного-трех градусов выше нуля. В это время уже текут ручьи, иногда идет дождь. Нижнюю очередь канатной дороги на Эльбрусе к тому моменту закрывают, но на верхних трассах все еще можно кататься.

Летом воздух в горах прогревается до плюс 15, в это время туристы обычно выбирают другие активности — кататься на самой вершине комфортно не всем.

В целом климат Приэльбрусья считается мягким. Здесь почти всегда светит солнце — в некоторых долинах более 300 ясных дней в году.

Как добраться

На самолете

Ближайшие к курортам аэропорты находятся в Нальчике и Минеральных Водах. Последний расположен чуть дальше, но зато туда летает больше рейсов. В среднем полет из Москвы занимает три с половиной — четыре часа.

На поезде

Из Москвы до Минеральных Вод можно добраться на фирменном двухэтажном поезде «Кавказ», но ехать придется почти сутки — 22 часа. Это быстрее, чем на любом другом поезде до Минвод: обычно время в пути составляет от 29 до 37 часов.

Как доехать до курорта

Следующей точкой пути после Нальчика или Минеральных Вод станет поселок Терскол, расположенный ближе всего к поляне Азау, где и находится курорт.

10 минут составляет время в пути из Терскола до подъемника на машине

Удобнее всего взять трансфер прямо до курорта. Но в Нальчике недалеко от аэропорта есть автовокзал — до него можно дойти пешком за 15 минут. Из Минеральных Вод до курорта автобусом придется добираться дольше — через Нальчик с пересадкой.

Общественный транспорт довозит туристов с вещами и оборудованием до остановки в Терсколе. Дальше до места размещения необходимо взять такси.

Важно иметь в виду, что путь к поляне Азау лежит через Бакинское ущелье. Там нет серпантина, но многим туристам в дороге становится плохо из-за довольно резкого набора высоты — с 450 до 2300 метров. Поэтому стоит взять с собой необходимые средства самопомощи и ни в коем случае не употреблять перед поездкой алкоголь.

Какие курорты есть в Приэльбрусье

В Приэльбрусье работают два крупных горнолыжных курорта — «Эльбрус» и «Чегет». По словам Ксении Андрианковой, первый больше подходит для семейного отдыха, а второй — для райдеров-экстремалов.

Широкие, без резкого перепада высот, трассы «Эльбруса» подходят для спокойного комфортного катания, в том числе для новичков и семей с детьми. Любителям острых ощущений и профессиональным райдерам стоит отправиться на «Чегет» — там более сложные трассы со значительными перепадами высот и есть возможность для фрирайда Ксения Андрианкова руководитель проекта по экскурсионным турам

Курорт «Эльбрус»

Местоположение: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, село Терскол, улица Азау, 12 GPS координаты: 43.2657013, 42.4788208 Контакты: 8 (800) 200-56-42 Сайт: resort-elbrus.ru

Трассы

Курорт расположен на поляне Азау, его также называют «Эльбрус Азау». Он предлагает туристам 16 трасс, которые различаются по сложности:

две «зеленые» (легкие); четыре «синие» (средний уровень); восемь «красных» (сложные); одна «черная» (очень сложная); «Саби-парк» — «зеленая» учебная трасса для детей, перепад высоты на ней составляет до 50 метров.

Общая протяженность трасс всех уровней сложности на «Эльбрусе» составляет более 21 километра

К зимнему сезону 2025-2026 на «Эльбрусе» открыли новую зону катания в восточном секторе, на высотах 3300-3500 метров. Для спортсменов там оборудовали две современные канатные дороги и шесть трасс красного и черного уровней общей протяженностью 5,2 километра.

Более того, с 2025 года гостям курорта станет доступно вечернее катание с 18:00 до 22:00 на нижнем уровне, от станции «Кругозор» до поляны Азау. Кататься по вечерам можно будет по пятницам, субботам м в праздники. На услугу будут отдельные ски-пассы.

Карта трасс на курорте «Эльбрус»

Подъемники

На курорте работают пять гондольных канатных дорог: Азау — Кругозор (протяженность — 1740 метров), Кругозор — Мир (1800 метров), Мир — Гарабаши (1686 метров), Мир-2 — Баштала (193 метра), Баштала — Чиран (799 метров). Последние две открыли в 2025 году.

Канатка «Мир — Гарабаши» считается одной из самых высоких в Европе: ее максимальная высота составляет 3847 метров над уровнем моря.

Для подготовки горнолыжных трасс на склонах работают ратраки, при необходимости на нижних участках используются снежные пушки.

Цены на ски-пассы на курорте «Эльбрус»

Курорт Чегет

Местоположение: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, село Терскол, улица ЧегетGPS координаты: 43.2463570, 42.5242729Контактные данные: 8 (862) 233-10-18, 8 (862) 233-09-43

Трассы

курорт для экстремалов. Здесь работают 15 горнолыжных трасс в основном «красного» и «черного» уровней. Горнолыжный курорт считается почти диким: сообщают, что там плохая инфраструктура и трассы подходят только опытным профессионалам.

В «Чегете» проводятся всероссийские и международные соревнования, так что это отличный вариант для опытных райдеров. Именно на этом курорте находится одна из самых сложных мировых трасс.

На «Чегете» часто бывает лавиноопасно. На северном склоне и вовсе не рекомендуется кататься без гида

Перепад высот на трассах Чегета составляет от 2100 до 3050 метров. Знаменитые Чегетские бугры на второй очереди — еще один экстремальный вариант для лыжников и сноубордистов, которые хотят проверить свое мастерство.

Самая легкая трасса «Чегета» расположена на самом верху — на высоте 3070 метров. Там действует бугельный подъемник. Протяженность маршрута небольшая — всего 350 метров.

Карта трасс на курорте Чегет

Подъемники

В отличие от Эльбруса, на склонах Чегета работают только открытые подъемники. Нужно иметь в виду: когда кресла проходят лесную зону, начинается сильный ветер.

В основном здесь используются первые две очереди канатной дороги, поднимающие туристов на высоту до 3000 метров. На верхней части склона установлен бугельный подъемник, который обслуживает зеленую трассу для начинающих.

Цены на подъемник на Чегете

На Чегете есть прогулочный билет стоимостью от 900 рублей, а также абонемент на день от 1,7 тысячи рублей. Обратите внимание, цены указаны ориентировочные и могут меняться.

Где остановиться

Поселиться можно как в гостинице, так и в частном секторе недалеко от горнолыжных комплексов. Есть на курортах Приэльбрусья и более современные варианты размещения — например, срубовые глэмпинги с панорамными окнами. В некоторых доступны бани.

На местных курортах работает множество кафе, баров и ресторанов не только с местной кавказской, но и с европейской кухней. Многие из них видовые и находятся возле трасс для катания.

Где снять жилье в Приэльбрусье

Поляна Азау, где расположена первая станция подъемника. В 100 метрах от нее есть несколько гостиниц — это оптимальный вариант для тех, кто не собирается выезжать за пределы горнолыжного курорта. Чегет. Расположен в пяти километрах от Азау. Здесь работают гостиницы, бары и рестораны. Многие заведения не закрываются до самой ночи. Село Терскол. Населенный пункт расположен в трех километрах от подъемников, здесь можно остановиться в частном доме или квартире. С бытовой точки зрения это более удобный вариант, чем гостиница: на батареях в квартире удобнее сушить экипировку, в любой момент можно воспользоваться стиральной машиной, кроме того, есть собственная кухня — можно сэкономить на питании. Село Эльбрус. Расположено в 16 километрах от Азау. Здесь можно снять квартиру или номер в гостинице. Отели обычно предоставляют трансфер до горнолыжного курорта.

Цены

На самолет

Кавказские Минеральные Воды — одно из популярных мест для отдыха. В 2024 году регион вошел в пятерку востребованных у россиян направлений внутреннего туризма, подсчитали в Ассоциации туроператоров России. Многие путешественники выбирают эту локацию за относительно близкое расположение к горнолыжным курортам Приэльбрусья.

Цена на авиабилет из Москвы в Минводы в новогодний сезон составляет в среднем 8 тысяч рублей. В остальное время зимой — 5-6 тысяч рублей

На туры

По данным экспертов туриндустрии, в зимнем сезоне 2025-2026 в Кавминводах отдыхать стало дороже: стоимость путевок в местные санатории выросла в среднем на 27 процентов. Так, десятидневная путевка в январе в санаторий три или четыре звезды стоит 140-160 тысяч рублей.

Горнолыжные туры на Эльбрус на шесть-семь дней стоят от 50 тысяч рублей. Как правило, в них входят проживание, частичное питание, работа с инструктором для новичков. За билеты на самолет, ски-пасс и прокат оборудования нужно платить отдельно.

Особенной популярностью пользуются маршруты к главным природным достопримечательностям, полянам Азау и Чегет и нарзанным источникам, отметила Ксения Андрианкова.

На проживание

Цены на проживание в Приэльбрусье сильно зависят от близости к курортам. Можно найти варианты от 4-5 тысяч рублей за ночь на двоих в гостевых домах или гостиницах в Терсколе или Азау.

Чем платить

С собой туристам стоит взять и банковскую карту, и наличные. Безналом удобнее расплачиваться на курорте за оборудование и проживание, наличные пригодятся в кафе, местных магазинах и для оплаты такси.

Чем еще можно заняться на Эльбрусе

В Приэльбрусье большой выбор активностей в любое время года. Зимой, кроме лыж и сноуборда, можно покататься на коньках и снегоходах. Летом основные развлечения — сплавы по рекам, походы в горы и к водопадам, отдых с палатками, катание на лошадях. Кроме того, в летний сезон туристы могут попробовать целебную минеральную воду и подышать чистым горным воздухом, согретым теплым кавказским солнцем.

Планируя отдых летом, важно помнить, что с середины июля погода на Эльбрусе лучше, выпадает меньше осадков. В любом случае в путешествие с собой стоит взять непромокаемую одежду и обувь.

В живописном Приэльбрусье большое количество интересных мест для посещения в свободное от катания время. Например, поляна Нарзанов, где бьют минеральные источники, богатые железом, кальцием, магнием, калием и натрием Ксения Андрианкова руководитель проекта по экскурсионным турам

У туристов есть возможность попробовать целебную воду и отдохнуть в сосновом бору. Также летом популярностью пользуется экотропа в поляне Нарзанов длиной три километра в одну сторону. Она проходит через смешанный лес, по пути можно встретить животных — туров, рысей, лисиц и других. На маршруте предусмотрены удобства — беседки, туалеты, а чтобы туристы не заблудились, вдоль дороги висят указатели.

Своими глазами стоит увидеть и другие природные достопримечательности.

Природные достопримечательности Приэльбрусья:

Голубые озера; Чегемские водопады; водопады «Азау» и «Девичьи косы»; трехцветное озеро Донгуз Орун-Кель; Баксанское ущелье; поляна Эммануэля в Джилы-Су.

Кроме того, на Эльбрусе туристы могут полюбоваться горными видами, даже если они не собираются кататься на лыжах. Канатные дороги доступны для всех путешественников (не только для лыжников) и работают круглый год.

Из кабины фуникулера, а затем и со смотровых площадок открываются виды на окружающие горы и долины. С пересадками канатная дорога поднимает туристов с высоты 2300 до 3847 метров

Ксения Андрианкова добавила, что в селе Тегенекли расположен интересный и очень посещаемый Альпинистско-охотничий музей имени Владимира Высоцкого. «По словам туристов, в нем можно по-настоящему понять людей, которые не представляют свою жизнь без Эльбруса», — подчеркнула эксперт.