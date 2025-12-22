Маршрут выходного дня: фабрика елочных игрушек

Маршрут выходного дня: фабрика ёлочных игрушек «Иней»
Новый год – это волшебный праздник, который любят и дети, и взрослые. Где можно зарядиться новогодним настроением? Конечно же, на фабрике ёлочных игрушек! Сегодня мы совершим путешествие на фабрику «Иней», где ёлочные игрушки производятся вручную! Здесь в сопровождении экскурсовода можно узнать историю создания игрушек, в выставочном зале посмотреть на ёлочные игрушки разных времён, посетить производство и пройти увлекательный мастер-класс. И это ещё не всё: во время экскурсии гостей ждёт знакомство с русской избой XIX века.
Фабрика «Иней» является старейшим предприятием, специализирующимся на выпуске стеклянных ёлочных украшений ручной работы. Она была основана в 1937 году. История фабрики началась с кустарных производств и артелей, которые делали игрушки из картона, мишуру и гирлянды на дому. В 1937 году на основе одной из артелей объединились мастера, стеклодувы и художники, и в Москве была создана фабрика «Спортигрушка». В послевоенное время филиалы фабрики были открыты в Павлово-Посадском районе в посёлке Чисто-Перхурово и в деревне Данилово. В начале 1950-х фабрика «Спортигрушка» была переименована в «Бауманскую». Название «Иней» она получила в 1990 году, когда всё производство сосредоточилось именно в деревне Данилово.
Как добраться:
Фабрика ёлочных игрушек «Иней» находится в Павлово-Посадском районе. Адрес: д. Данилово, д. 65. От МКАД до фабрики около 80 км по Носовихинскому шоссе. Часть пути можно проехать по М-12. Путешествие в «Иней» можно объединить с посещением Павловского Посада и фермы «Северный олень». В деревне Данилово находится производство ёлочных игрушек, работает фирменный магазин, по предварительной записи проводятся интересные экскурсии и мастер-классы.
Музей «Ёлочной игрушки»
В музее «Ёлочной игрушки» при фабрике «Иней» вы узнаете об истории возникновения ёлочных украшений и самой фабрики, а также об истории её развития. Обширная экспозиция состоит из игрушек, выпускаемых фабрикой с 1940-х и до настоящего времени, и разделена по темам и годам, а экскурсовод рассказывает о том, как менялся дизайн украшений в разные временные периоды.
Игрушки 1950-1960 годов отличает особая теплота, мягкость цветовых решений, геометрия рисунка. Игрушки выглядят «детскими», праздничными, теплыми и домашними.
Наверняка среди игрушек в музее вы увидите и те, что есть у вас дома. Дед Мороз, матрёшки, птички, разные овощи и фрукты из стекла, колокольчики, герои мультфильмов и сказок, красочные шары и т.д. У кого-то наверняка сохранились и ёлочки-малютки.
А после 1975 года на фабрике «Иней» выпускались ёлочные игрушки, которыми три года украшали Кремлёвскую ёлку.
Сейчас «Иней» производит более 250 наименований ёлочных украшений ручной работы из стекла. Причем выпускается не более 500 штук шаров на один рисунок, таким образом, каждое изделие автоматически относится к эксклюзивной коллекции. Ассортимент рисунков постоянно обновляется.
Русская изба XIX века
В рамках познавательной экскурсии после посещения музея гостей ждёт увлекательное погружение в крестьянский быт. В русской избе XIX века, которая была перевезена из другой деревни и собрана на территории фабрики «Иней», создана уникальная экспозиция. Вас познакомят с настоящей русской печью, внутренним убранством дома и расскажут о предназначении каждого предмета быта.
Экскурсия по производству
Далее наступает черёд экскурсии по производству ёлочных игрушек из стекла. Вы увидите, как рождаются стеклянные шары и различные фигурки. Один из самых интересных и завораживающих моментов – это, конечно, посещение стеклодувного цеха, где мастера виртуозно превращают кусок раскалённого пластичного стекла в ёлочный шар, фигурку животного или сказочный персонаж.
Кроме стеклодувного цеха вы посетите цех металлизации, цех окунки и цех разрисовки (художественную мастерскую).
Под кистью художников стеклянные заготовки оживают, превращаясь в яркие сказочные новогодние украшения.
Мастер-класс
По желанию после экскурсии на фабрике ёлочных игрушек «Иней» можно пройти мастер-класс. Это увлекательное времяпровождение как для детей, так и для взрослых: под руководством профессионального художника вы сможете расписать стеклянный шар разноцветными красками и декорировать его яркой блестящей присыпкой. Нарисовать можно рисунок как по примеру, так и любой из вашей фантазии. А готовым шариком вы украсите свою новогоднюю ёлку!
Экскурсии и мастер-классы проводятся как для групп, так и индивидуальных посетителей по предварительной записи.