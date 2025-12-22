Маршрут выходного дня: фабрика елочных игрушек

Новый год – это волшебный праздник, который любят и дети, и взрослые. Где можно зарядиться новогодним настроением? Конечно же, на фабрике ёлочных игрушек! Сегодня мы совершим путешествие на фабрику «Иней», где ёлочные игрушки производятся вручную! Здесь в сопровождении экскурсовода можно узнать историю создания игрушек, в выставочном зале посмотреть на ёлочные игрушки разных времён, посетить производство и пройти увлекательный мастер-класс. И это ещё не всё: во время экскурсии гостей ждёт знакомство с русской избой XIX века.

© Quto.ru

Фабрика ёлочных игрушек «Иней»

Фабрика «Иней» является старейшим предприятием, специализирующимся на выпуске стеклянных ёлочных украшений ручной работы. Она была основана в 1937 году. История фабрики началась с кустарных производств и артелей, которые делали игрушки из картона, мишуру и гирлянды на дому. В 1937 году на основе одной из артелей объединились мастера, стеклодувы и художники, и в Москве была создана фабрика «Спортигрушка». В послевоенное время филиалы фабрики были открыты в Павлово-Посадском районе в посёлке Чисто-Перхурово и в деревне Данилово. В начале 1950-х фабрика «Спортигрушка» была переименована в «Бауманскую». Название «Иней» она получила в 1990 году, когда всё производство сосредоточилось именно в деревне Данилово.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

Фабрика ёлочных игрушек «Иней» находится в Павлово-Посадском районе. Адрес: д. Данилово, д. 65. От МКАД до фабрики около 80 км по Носовихинскому шоссе. Часть пути можно проехать по М-12. Путешествие в «Иней» можно объединить с посещением Павловского Посада и фермы «Северный олень». В деревне Данилово находится производство ёлочных игрушек, работает фирменный магазин, по предварительной записи проводятся интересные экскурсии и мастер-классы.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Музей «Ёлочной игрушки»

В музее «Ёлочной игрушки» при фабрике «Иней» вы узнаете об истории возникновения ёлочных украшений и самой фабрики, а также об истории её развития. Обширная экспозиция состоит из игрушек, выпускаемых фабрикой с 1940-х и до настоящего времени, и разделена по темам и годам, а экскурсовод рассказывает о том, как менялся дизайн украшений в разные временные периоды.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Игрушки 1950-1960 годов отличает особая теплота, мягкость цветовых решений, геометрия рисунка. Игрушки выглядят «детскими», праздничными, теплыми и домашними.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Наверняка среди игрушек в музее вы увидите и те, что есть у вас дома. Дед Мороз, матрёшки, птички, разные овощи и фрукты из стекла, колокольчики, герои мультфильмов и сказок, красочные шары и т.д. У кого-то наверняка сохранились и ёлочки-малютки.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

А после 1975 года на фабрике «Иней» выпускались ёлочные игрушки, которыми три года украшали Кремлёвскую ёлку.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Сейчас «Иней» производит более 250 наименований ёлочных украшений ручной работы из стекла. Причем выпускается не более 500 штук шаров на один рисунок, таким образом, каждое изделие автоматически относится к эксклюзивной коллекции. Ассортимент рисунков постоянно обновляется.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Русская изба XIX века

В рамках познавательной экскурсии после посещения музея гостей ждёт увлекательное погружение в крестьянский быт. В русской избе XIX века, которая была перевезена из другой деревни и собрана на территории фабрики «Иней», создана уникальная экспозиция. Вас познакомят с настоящей русской печью, внутренним убранством дома и расскажут о предназначении каждого предмета быта.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Экскурсия по производству

Далее наступает черёд экскурсии по производству ёлочных игрушек из стекла. Вы увидите, как рождаются стеклянные шары и различные фигурки. Один из самых интересных и завораживающих моментов – это, конечно, посещение стеклодувного цеха, где мастера виртуозно превращают кусок раскалённого пластичного стекла в ёлочный шар, фигурку животного или сказочный персонаж.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Кроме стеклодувного цеха вы посетите цех металлизации, цех окунки и цех разрисовки (художественную мастерскую).

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Под кистью художников стеклянные заготовки оживают, превращаясь в яркие сказочные новогодние украшения.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Мастер-класс

По желанию после экскурсии на фабрике ёлочных игрушек «Иней» можно пройти мастер-класс. Это увлекательное времяпровождение как для детей, так и для взрослых: под руководством профессионального художника вы сможете расписать стеклянный шар разноцветными красками и декорировать его яркой блестящей присыпкой. Нарисовать можно рисунок как по примеру, так и любой из вашей фантазии. А готовым шариком вы украсите свою новогоднюю ёлку!

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Экскурсии и мастер-классы проводятся как для групп, так и индивидуальных посетителей по предварительной записи.