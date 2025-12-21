Крым расширяет гастромаршруты

Крым продолжает развивать направление гастрономического туризма, отвечая на растущий интерес гостей. Исполнительный директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная отметила, что кулинарные предложения постепенно становятся ключевым фактором выбора маршрута туристами.

© РИА Новости

По словам эксперта, туристы все реже выбирают стандартные экскурсионные программы и стремятся за один день совместить посещение музеев, дегустации местных продуктов и вечерние визиты в кофейни. В прежние годы лидером гастрономической жизни полуострова считался Севастополь с его разнообразными локациями, однако сейчас аналогичные предложения появляются практически во всех районах.

Примеры включают специальные фермы и необычные гастрономические точки. В Алуште и Переваловке развиваются улиточные фермы с возможностью попробовать паштеты из улиток — ранее сезонный продукт теперь доступен круглый год. Помимо этого, популярностью пользуется энотуризм и посещение агропромышленных предприятий. Туристы могут отправиться, например, на экскурсии по лавандовым полям с дегустацией сиропов и чаев или наблюдать процесс зимней обрезки яблонь в садах Белогорского района.

Возная также подчеркнула рост качества ресторанного сервиса на полуострове, включая открытие новых креативных кафе, кондитерских и кофейных заведений, что расширяет гастрономические возможности для гостей Крыма, отметила Светлана Возная в эфире радио «Спутник в Крыму».

