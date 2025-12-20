Стал известен самый посещаемый малый город России

Город Суздаль во Владимирской области стал лидером по туристическому потоку среди малых городов России: за год его посетили свыше 1,3 миллиона гостей. Об этом в субботу, 20 декабря, сообщило издание Readovka со ссылкой на Российский союз туриндустрии.

Специалисты связали такой интерес с уникальным историческим наследием, сохранившейся аутентичной архитектурой и развитыми народными промыслами.

«Второе место заняла Елабуга в Татарстане с показателем около 850 тысяч туристов. За ней следуют Таруса в Калужской области (примерно 400 тысяч), Тобольск в Тюменской (380 тысяч) и Касимов в Рязанской (200 тысяч)», — говорится в материале.

Эксперты добавили, что отдых в малых исторических городах часто сопоставим по стоимости с поездками на курорты. В частности, семейные выходные в таком формате могут обойтись в сумму от 70 до 130 тысяч рублей, передает издание.

С 1 января 2026 года в Курске, Нижнем Новгороде, Самаре и Тюмени введут туристический налог для гостиничного бизнеса. За счет этих средств правительства городов намерены пополнить местные бюджеты для развития туристической инфраструктуры.