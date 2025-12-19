Александр Бречалов: Туроператоры из Китая изучили варианты путешествий по Удмуртии

runews24.ru

В Удмуртии с бизнес-миссией побывали туристические операторы из Китая. В течение трех дней они знакомились с культурой, историей и природой Удмуртии.

Удмуртией заинтересовались туроператоры из Китая
© runews24.ru

На ретропоезде «Чайковский экспресс» гости из Китая побывали в Воткинске, узнали больше об удмуртской культуре в деревне Карамас-Пельга, побывали в Ижевске и в музее М.Т. Калашникова.

«Рассчитываем, что скоро появятся новые турмаршруты, и будет больше гостей. А это стимул для развития гостиничного и ресторанного бизнеса, заказы для производителей сувениров и дополнительные доходы в бюджет от туристической отрасли», - прокомментировал Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

 