Удмуртией заинтересовались туроператоры из Китая

Александр Бречалов: Туроператоры из Китая изучили варианты путешествий по Удмуртии
В Удмуртии с бизнес-миссией побывали туристические операторы из Китая. В течение трех дней они знакомились с культурой, историей и природой Удмуртии.
На ретропоезде «Чайковский экспресс» гости из Китая побывали в Воткинске, узнали больше об удмуртской культуре в деревне Карамас-Пельга, побывали в Ижевске и в музее М.Т. Калашникова.
«Рассчитываем, что скоро появятся новые турмаршруты, и будет больше гостей. А это стимул для развития гостиничного и ресторанного бизнеса, заказы для производителей сувениров и дополнительные доходы в бюджет от туристической отрасли», - прокомментировал Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.