Удмуртией заинтересовались туроператоры из Китая

В Удмуртии с бизнес-миссией побывали туристические операторы из Китая. В течение трех дней они знакомились с культурой, историей и природой Удмуртии.

На ретропоезде «Чайковский экспресс» гости из Китая побывали в Воткинске, узнали больше об удмуртской культуре в деревне Карамас-Пельга, побывали в Ижевске и в музее М.Т. Калашникова.