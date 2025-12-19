Погода испытывает на прочность горнолыжные курорты юга России

Горнолыжный курорт Домбай в Карачаево-Черкесии открывает новый сезон. В честь этого события на 20 декабря назначены парад ратраков, шоу парапланеристов и массовый спуск любителей зимних видов спорта.

А вот другие популярные ГЛК испытывает на прочность погода. По-прежнему недостаточно снега в горах Сочи. «Роза Хутор» отложила открытие сезона до 29 декабря. Но некоторые опасаются, что этого не произойдет:

«Очень оптимистично… Как бы не 31-го открылись и то не для всех», – переживают горнолыжники.

Пока там доступны только смотровая площадка на высоте 2320 метров, родельбан, качели и подвесные мосты на Пике.

«Архыз» уже открылся, но снега слишком мало, поэтому приходится создавать трассы искусственным способом. Всю неделю работала только одна из них, но сегодня открыли еще четыре.

«Газпром Поляна» пока не называет даже приблизительную дату: «Ждем погоду и снег», говорят в администрации.

Предполагается, что обильные осадки пойдут в середине следующей недели. Только после этого будут решать вопрос об открытии сезона в Красной Поляне. Там первыми станут доступны трассы на высоте. Спускаться ниже будут по мере увеличения снежного покрова.

На востоке страны другая ситуация: алтайская «Белокуриха» предыдущие 2 года тоже страдала от недостатка осадков, но сейчас с этим проблем нет. А «Шерегеш» в Кемеровской области буквально завалило снегом. Местные жители утверждают, что так много не выпадало лет 50.