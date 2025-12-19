Спрос на винный туризм в России вырос более чем в два раза

Совместный анализ сервиса «Островок» и Роскачества показал резкий рост интереса к виному туризму в России. Спрос на размещение в винодельческих регионах — Краснодарском крае и Крыму — с апреля по ноябрь 2025 года вырос более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Посещаемость самих виноделен при этом выросла в среднем на 25%.

Как отмечают эксперты, это направление перестаёт быть элитарным и становится массовым видом отдыха. Винодельни активно развивают инфраструктуру, открывая рестораны и отели, что делает поездку комплексным туристическим продуктом. Согласно опросу Роскачества, 54% россиян проявляют интерес к энотуризму, что свидетельствует о большом потенциале его дальнейшего роста.

