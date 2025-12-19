Древняя история и фестивали: что привлекает гостей в Великих Луках и сколько городу принесет турналог
Город Великие Луки пользуется популярностью у туристов. Путешественники посещают его не только чтобы окунуться в древнюю историю края, посетив музеи и мемориалы, но и чтобы поучаствовать в знаменитом ежегодном Международном фестивале воздухоплавания. С января 2026 года городские власти вводят туристический налог, средства с которого пойдут на благоустройство, развитие навигации, реставрацию объектов культурного наследия и организацию новых событийных мероприятий. О том, что посмотреть в Великих Луках и в каких мероприятиях поучаствовать, – читайте в материале «ФедералПресс».
Что нужно посетить в Великих Луках
Старинный город на юге Псковской области Великие Луки с численностью населения около 85 тысяч человек привлекает путешественников. Поток туристов ежегодно растет. Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе городской администрации, в 2023 году город посетили 47 274 человек, в 2024 году – 49 220 человек, в 2025 году – 55 515. В будущем году после введения туристического налога власти планируют получить в бюджет еще 3,9 млн рублей.
Чаще всего гости города выбирают следующие места для посещения:
- земляная крепость, построенная по приказу Петра в 1704–1708 годы в связи с опасностью вторжения войск короля Карла XII;
- могила Матросова Александра Матвеевича (1924–1943 гг.) (площадь Александра Матросова д. 1);
- бюст дважды Героя Советского Союза Константина Рокоссовского;
- мемориальный дом-музей академика Ивана Виноградова (ул. Ставского д. 48);
- Казанская церковь 1821, (ул. Пушкина д. 30а);
- обелиск Славы (Неплюев бастион Великолукской крепости);
- памятник-танк в честь героических подвигов воинов-танкистов, принимавших участие в освобождении города Великие Луки в 1943 году (Инженерный бастион Великолукской крепости);
- краеведческий музей (пл. Матросова д. 1);
- музей спорта и олимпийского движения Псковского края (пл. Юбилейная д. 4);
- музей истории Великолукского локомотивного депо (ул. Угольная д. 1);
- Великолукский драматический театр (пр. Октябрьский д. 28/1З),
- художественный салон (пр. Ленина д. 28),
- парк аттракционов «Луки Парк» (Краснофлотская набережная д. 1).
- Обелиск высотой 26 м расположен центре Великих Лук, на левом берегу реки Ловать, на восточном бастионе крепости
Событийная жизнь Великих Лук
Городские власти развивают следующие направления:
Патриотический туризм
В частности, действуют такие тематические маршруты, как «За каждой спиною был свой Сталинград», «Честь имели» и др.
Промышленный туризм
Популярными объектами для посещения стали такие городские предприятия: ООО «Велмаш-С», Опытный завод «Микрон» и АО ВОМЗ.
Гастрономический и событийный туризм
В городе проходят ежегодный фестиваль «Великолукский ранет», рассказывающий о местных традициях.
Кроме того, город интегрирован в железнодорожный круиз «Псковские каникулы» (Москва – Великие Луки – Псков – Москва). Благодаря чему путешественники смогут приехать из Москвы прямо на Фестиваль воздухоплавания.
Великие Луки называют столицей российского спортивного воздухоплавания. В 2026 году пройдет 30-й фестиваль. Это будет самое масштабное мероприятие.
Религиозный туризм
Недалеко от города Великие Луки, в городе Торопце, родился патриарх Тихон. Торопец раньше относился к Псковской губернии, а сейчас это территория Тверской области. Выпущен видеопутеводитель «Свой путь», посвященный жизни и деятельности патриарха Тихона.
Также в городе создаются новые пространства и точки притяжения. Например, развлекательный центр Луки-Парк.