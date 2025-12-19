Винный туризм становится все популярнее

Спрос на бронирование размещений в некоторых популярных винодельческих регионах страны за апрель-ноябрь увеличился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, эксперты также отмечают рост посещения виноделен в среднем на 25% ежегодно и прогнозируют энотуризму большой потенциал. Об этом говорится в совместном анализе динамики спроса на винный туризм в России сервиса онлайн-бронирований "Островок" и Роскачества (есть в распоржении ТАСС).

"Спрос на винный туризм в России активно и стабильно растет. По результатам опроса Центра изучения потребительского поведения Роскачества, 54% жителей России интересуются этим направлением. Причем спрос переходит на качественно новый уровень. Из элитарного увлечения он превращается в массовый и популярный вид отдыха. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в ближайшие годы, так как потенциал для развития очень велик", - рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева.

Высокий интерес россиян к энотуризму подтверждается и данными о темпах бронирования отелей и апартаментов в ключевых винных регионах страны - преимущественно в Крыму и Краснодарском крае, отмечается в исследовании. По данным "Островка", в Балаклаве, где расположена винодельня "Золотая балка", в прошедшем весенне-летнем сезоне 2025 года был отмечен рост числа бронирований от российских туристов в 2,5 раза. В Севастополе, где находится Инкерманский завод марочных вин, винодельня "Усадьба Перовских", а также современные винодельческие проекты UPPA Winery, AYA и многие другие, отмечается двукратный рост спроса, в Ялте (винзавод "Массандра") - на 29%, в Судаке (винзавод "Новый Свет") - на 72%.

"Несмотря на то, что традиционно туристов в этих направлениях привлекает пляжный отдых, многие стремятся разнообразить досуг и отправляются на экскурсии, в том числе посещают местные винодельни. Сегодня винодельческие хозяйства это не просто виноградники и производства, многие из них активно развивают инфраструктуру для гостей и открывают собственные отели - это отличный сценарий для короткой поездки", - отметила управляющий директор сервиса "Островок" Ирина Козлова.

Как отмечается в исследовании, помимо направлений, сочетающих возможности для винного туризма и пляжного отдыха, выделяется Бахчисарай: спрос на бронирование размещения в городе и окрестностях в апреле-сентябре 2025 года вырос вдвое по сравнению с прошлым годом. У города нет выхода к морю, однако в районе расположено несколько частных винодельческих хозяйств, предлагающих туры и дегустации. Среди винодельческих направлений Краснодарского края наибольшей популярностью пользуются Геленджик, Анапа и Новороссийск, где находятся такие хозяйства, как "Шато Андре", "Шато де Талю", "Шато Пино", "Усадьба Дивноморское", "Усадьба Мезыбь", "Усадьба Маркотх", а также завод шампанских вин "Абрау-Дюрсо".