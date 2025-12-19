На пляже Благовещенска оборудуют прорубь для зимнего плавания

В Благовещенске «Пограничном» пляже оборудуют прорубь для зимнего плавания. Делать ее начали 9 декабря – уже вырублена прорубь размером 1×2 метра.

© 1Рег_2x2.su

Размеры проруби могут измениться, когда установят лестницу и клеть для безопасного спуска в воду. Температура воды — 0,1 градуса.

Пока прорубь функционирует в тестовом режиме — доступ к ней открыт для членов региональной общественной организации зимнего плавания Амурской области. Горожан пустят к ней, когда будет сделана лестница и безопасный подход. Посещать ее можно будет днем, бесплатно.

Вокруг проруби установлена защищающая от ветра теплица. В ближайшее время здесь поставят лавочки и вешалки.

«Отметим, что в периоды пиковой нагрузки, например во время празднования Крещения, рядом с купелью организуют палатки с горячим чаем и отоплением для переодевания», - рассказали в администрации Благовещенска.

Как писал ранее портал 2х2.su, 7 декабря на центральной площади Благовещенска начала работать тюбинговая горка. Напомним, что она одна из крупнейших тюбинговых горок на Дальнем Востоке. Высота горки — 14 метров, а длина спуска — до 150 метров.