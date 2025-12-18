Аэропорт Нальчик в 2026 году увеличит рейсы в Казань

Международный аэропорт Нальчик намерен увеличить рейсы в столицу Татарстана с двух до трех в неделю. О планах сообщили в руководстве воздушной гавани.

© «Это Кавказ»

«Нальчик-Казань у нас очень популярное направление. На следующий год продлены субсидированные рейсы, и мы планируем увеличить количество перелетов с двух до трех раз в неделю», — сообщил корреспонденту портала «Это Кавказ» директор аэропорта Сергей Айнетдинов.

Сумма субсидий на обеспечение регулярного авиасообщения между Кабардино-Балкарией и Татарстаном в 2026 году составляет 41 млн рублей.

Сегодня в аэропорту Нальчика чествовали 300-тысячного пассажира авиакомпании ЮТВ аэро. Им оказалась жительница города Альметьевска Анна Шугина, которая находилась на отдыхе в Кабардино-Балкарии и возвращалась в Татарстан рейсом Нальчик-Казань. Пассажирке вручили сертификат на бесплатный полет.

«Мы впервые в Кабардино-Балкарии, очень понравилось. Стараемся путешествовать. До этого на Северном Кавказе были во Владикавказе. И очень приятно получить такой подарок», — поделилась эмоциями перед вылетом обладательница сертификата.

Международный аэропорт Нальчик — единственный аэропорт в Кабардино-Балкарии. Сейчас отсюда осуществляются рейсы в Москву, Казань и впервые — в Кувейт (с 5 ноября выполнено уже четыре перелета).

В этом году аэропорт Нальчик нарастил пассажиропоток на 10%. По оценкам руководства воздушной гавани, к концу декабря цифра составит 190 тысяч человек.