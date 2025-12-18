На пограничном переходе Нарва – Ивангород, как всегда перед праздниками, накаляется ситуация. Все больше соотечественников, обладающих несколькими гражданствами или видом на жительство в других странах, стремятся попасть в Россию, чтобы провести праздники с родными и друзьями. Как правило, такой путь выбирают обитающие в Восточной Европе и Прибалтике либо желающие сэкономить на перелетах.

© tourdom.ru

Перейти границу в этом месте можно только пешком – люди подъезжают на автобусах или машинах и выстраиваются в живую очередь. Пункт пропуска с эстонской стороны работает с 7 до 23 часов. Тот, кто не успел пройти до закрытия, вынужден всю ночь караулить свое место в очереди, иначе утром придется стоять в «хвосте».

В предыдущие годы составляли списки из всех оставшихся, и большинство из них могли отдохнуть в тепле, чтобы утром вернуться к КПП. Правда, это не гарантировало быстрого прохождения контроля, так как в «голове» очереди всегда появлялись местные жители, пытающиеся продавать места. Доходило даже до драк. В итоге в ситуацию пришлось вмешиваться полиции. В этом году списки не составляют – стоящие рядом кооперируются по 10–12 человек и меняются на «посту». А продавцов стало еще больше: «Их число выросло в несколько раз», – утверждают те, кто постоянно пересекает границу.

И объясняют схему: местные жители чаще всего приходят к закрытию КПП. Даже если подъехать глухой ночью, будут стоять 5–10 человек, которые сообщат, что брат, сват и прочая родня с друзьями подойдут позже. Но никто из этих людей границу пересекать не собирается – все ждут покупателей. Многие умудрились продать свои места заранее тем, кто подъезжает на ночных автобусах, другие выискивают «клиента» на месте. Поэтому к открытию пункта у входа раздувается «пузырь», который постоянно растет, так как торговцы приводят все новых людей. Причем не по одному, а группами. Те, кто не хочет платить, возмущаются – им приходится ждать часами, чтобы только приблизиться к КПП.

«Ситуация сильно перекошена. Одно дело, когда на каждые 20 человек 1 продавец, но сейчас уже они через каждые 5», – говорят они. И взывают к порядочности тех, кто покупает возможность пройти побыстрее: «Покупатель, считающий, что за него честно отстояли, обычно только успокаивает свою совесть. Вы воруете чужое время!» «Всем защитникам покупки рекомендую постоять в конце очереди и посчитать, сколько людей, стоявших за вами, перемещаются вперед».

Но призывы мало помогают: желающих становится все больше. Зато цены снизились: если год назад место в «голове» продавали по 50–70 евро за 1 человека, то сегодня – по 30.

Как итог, ожидание для незаплативших превышает 7 часов: «Приехала на границу в 04:40 и прошла все только после 12:00».

Те, кто собирается в путь на следующей неделе, могут не уложиться и в это время: в прошлом году в последних числах декабря в очереди стояли более 12 часов.