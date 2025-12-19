Астраханская область демонстрирует активное развитие туристической и экономической сфер. Как сообщила министр экономического региона Элина Полянская, с начала 2025 года число аккредитованных объектов размещения выросло с 262 до 355. С 1 сентября 2026 года область присоединится к эксперименту по регулированию гостевых домов, что поможет легализовать этот сегмент и повысить качество услуг.

В 2025 году в регионе был введён туристический сбор, принёсший муниципалитетам уже более 40 млн рублей. В рамках нацпроекта создан цифровой портал vizitastra.ru, вошедший в шорт-лист престижной премии. Инвестиционный план области до 2030 года, признанный одним из лучших в стране, предполагает привлечение свыше 173 млрд рублей. Поддержка бизнеса также растёт: число субъектов МСП превысило 31 тысячу, а самозанятых — 85 тысяч человек.

Ранее писали, чем закончились новогодние каникулы. Будьте внимательны на таможне, иначе отпуск рискует закончиться в СИЗО. Контрабанда – понятие широкое. Уголовное дело возбуждают не только за наркотики, но и за товары с их содержанием, а также за недекларированный люкс. Кроме того, Оренбургская область завоевала два призовых места на Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства». Регион стал третьим в номинации «музейный туризм» и вторым — в «промышленном туризме».