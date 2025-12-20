Отдохнуть за границей оказалось дешевле, чем в Подмосковье. Турэксперты провели анализ путевок с 28 декабря по 4 января и пришли к выводу, что провести это время за пределами России выгоднее. Отдых на двоих в подмосковном отеле обойдется почти в 300 тысяч рублей. При этом в Турции, Египте есть предложения вдове дешевле. Почему загородные отели стоят дороже зарубежных, выясняла «Вечерняя Москва».

В топе среди зарубежных направлений Таиланд, Вьетнам, Арабские Эмираты и Китай. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, благодаря укреплению рубля происходит перераспределение в пользу выездного туризма. По количеству поездок внутренний туризм растет на 5 процентов, выездной — на 15. Хотя, как уточняет эксперт, в абсолютном количестве путешествий-поездок внутри России все же больше, чем международных.

«Из-за инфляции и повышенного спроса ряд пятизвездочных отелей на популярных российских курортах повышают цены. При этом мы знаем, что у нас уже есть гостиницы, которые за сутки берут и 60 тысяч рублей, и 80. Причем не только в Подмосковье. Есть очень дорогие, например, на наших лыжных курортах».

Даже в четырехзвездочной гостинице в Новый год могут запросить 400 тысяч. Дешевых предложений уже не осталось. Самые выгодные предложения разобрали еще летом.

«В Турции и Египте много отелей, которые конкурируют с ценами внутри России. Здесь есть очень простое объяснение. Их больше. У нас нет такого количества гостиниц, к сожалению. Только если вырастет конкуренция, цены начнут снижаться», — делится Горин.

Эксперт подчеркивает: Новый год — это всегда высокий спрос:

«В этом году праздники очень длинные. Так что есть возможность продлить себе отдых. И это тоже говорит в пользу выездного туризма: 5 дней отдыха в России в хорошей пятизвездочной гостинице, со спа, ресторанами дороже, чем 7−9 дней за границей».

Кстати, на фоне высоких цен на отдых в отелях стала очень популярна аренда домов, коттеджей — в Подмосковье спрос вырос на 50 процентов. Хотя и тут выгодных предложений уже не осталось.

Власти Китая усилили досмотр россиян на границе из-за увеличившегося потока туристов после введения безвизового режима. На таможне теперь значительно дольше проверяют багаж, а также изымают часть покупок и лекарств, особенно в Хуньчуне, Харбине, Суйфэньхэ и на Хайнане. Время прохождения контроля теперь может достигать 2,5 часа. Одна из путешественниц рассказала, что ее задержали из-за якобы большого количества необходимых лекарств, и сотрудники заставили вскрывать каждую упаковку. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Татьяны Галеевой, что запрещено ввозить и вывозить из Поднебесной.